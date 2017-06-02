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حظك اليوم برج الدلو السبت 3/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الدلو السبت 3/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو السبت 3/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الدلو

مهنياً: تكون ملماً بأوضاع كثيرة وبدور تؤديه، ابتعد عن العدائية، واستفد من الأجواء لخوض مشاريع جديدة 

عاطفياً: لن تكون وحيداً ولن تتعرقل محاولاتك في زيادة رصيدك لدى الشريك أو تحسين الانطباع عنك في محيطك العاطفي

صحياً: يمتلكك دائماً هاجس الخوف من مستقبل صحي مقلق، عليك ممارسة الرياضة للمحافظة على وضعك سليماً نوعاً ما

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر : ارب حظ

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