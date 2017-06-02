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ضبط أمين شرطة مفصول وبحوزته 750 جرام حشيش بمنطقة السلام

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مصراوي Masrawy

ضبط أمين شرطة مفصول وبحوزته 750 جرام حشيش بمنطقة السلام

09:17 م الجمعة 02 يونيو 2017

ضبط أمين شرطة مفصول وبحوزته 750 جرام حشيش بمنطقة السلام

كتب - علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على أمين شرطة مفصول، لاتجاره بالمخدرات، وبحوزته 750 جرام حشيش؛ و172 قرص مخدر؛ وسلاح أبيض بمنطقة السلام.

بدأت الواقعة بورود معلومات سرية لضباط مباحث قسم شرطة السلام أول، مفادها أن "عاطف.ع"، 42 سنة، أمين شرطة سابق، يزاول نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة القسم مكانًا لتجارته.

وعقب التأكد من صحة المعلومات تم استهداف المشكو في حقه بعدة أكمنة أمنية بالأماكن التي يتردد عليها وتمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه حال استقلاله سيارته الملاكي، وضُبط بحوزته 750 جرام من الحشيش المخدر، و 172 قرص مخدر، ومبلغ مالي 11410 جنيه، وميزان حساس، 3 هواتف محمولة، وسلاح أبيض "قطر"، و 4 طلقات عيار 8.35 مم.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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