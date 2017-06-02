بالصور.. إلقاء مخلفات طبية في محيط مستشفى حكومي ببورسعيد
بالصور.. إلقاء مخلفات طبية في محيط مستشفى حكومي ببورسعيد
09:16 م الجمعة 02 يونيو 2017
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بورسعيد - طارق الرفاعي:
قال الدكتور عادل تعيلب، مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة: "إنه فور عمله بواقعة وجود نفايات طبية بمحيط مستشفى بورسعيد العام "الأميري"، جرى أخذ عينات من المخلفات الطبية، "ورق السرنجات"، لمطابقة رقم التشغيل مع أرقام السرنجات بالمستشفى، لمعرفة إن كانت تتبع المستشفى من عدمه".
وأشار "تعيلب"، في تصريحات صحفية، إلى أنه سبق وجرى اتخاذ إجراءات قانونية ضد صيدليات ومستشفيات خاصة رُصدت أثناء إلقاء مخلفاتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مشددًا على أنه حال ثبوت أن تلك المخلفات تابعة لمستشفى بورسعيد العام سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئول عن المستشفى عن طريق تحرير محضر بشرطة البيئة والإحالة للشؤن القانونية والنيابة الإدارية.
وأشار مدير الصحة إلى أن المديرية تمتلك 6 سيارات لنقل النفايات الخطرة، وتمر على المستشفيات كل يوم لأخذ المخلفات الطبية، وأن هناك إدارة للنفايات دورها مراقبة ومتابعة عملية نقلها من المستشفيات إلى المحرقة خارج المحافظة، ويتم تسجيل ذلك يوميًّا في السجلات.
كان نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تناقلوا صورًا لنفايات طبية بمحيط مستشفى بورسعيد العام "الأميري" الكائنة بحي الشرق، وأظهرت الصور وجود "سرنجات" مستعملة، وقطن وشاش وأنابيب بلاستيكية رفيعة ملطخة بالدماء، بجوار صندوق قمامة بمحيط المستشفى.
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