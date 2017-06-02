أخبار عاجلة

8 الصبح - أحمد سليمان يكشف سبب تأخر الفرع الثاني لنادي الزمالك وقناة النادي -
8 الصبح - أحمد سليمان: مؤمن زكريا هو الخلاف الأكبر مع الإدارة ودي كانت بداية عودة الأهلي -
8 الصبح - " هل قرار ترشحك نوع من أنواع التحدي؟" أحمد سليمان يجيب ويصرح: اسم الزمالك أغلى من اي حد -
8 الصبح - أحمد سليمان: بالقوانين والأصول لن نسمح تعرض الزمالك لظلم أبدا ومصالح النادي كبيرة -
متصل: شغال في الميديا والبنات لبسها قصير.. والداعية: اشتغل حاجة حلال -
«الهلالي» لمنتقديه: «أنا مش مفتي.. أنا ناقل معلومة» -
وزير السياحة: مصر قادرة على تجاوز كافة الصعاب والتصدى للإرهاب -
«شاومينج» تتحدى وزير التعليم وتعلن تسريب امتحان اللغة العربية -
«باولو وناصف» يغادران برج العرب بعد استبعادهم -
إيناسيو يعلن عن تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. إلقاء مخلفات طبية في محيط مستشفى حكومي ببورسعيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. إلقاء مخلفات طبية في محيط مستشفى حكومي ببورسعيد

09:16 م الجمعة 02 يونيو 2017

  • عرض 3 صورة

    2108832eb1.jpg

  • عرض 3 صورة

    94bb1ac90e.jpg

  • عرض 3 صورة

    115e513f02.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. النائب العام يصدر 6 قرارات عاجلة بشأن

الألبوم التالى

بالصور.. النائب العام يصدر 6 قرارات عاجلة بشأن "عقار الأزرايطة المائل"‎

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال الدكتور عادل تعيلب، مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة: "إنه فور عمله بواقعة وجود نفايات طبية بمحيط مستشفى بورسعيد العام "الأميري"، جرى أخذ عينات من المخلفات الطبية، "ورق السرنجات"، لمطابقة رقم التشغيل مع أرقام السرنجات بالمستشفى، لمعرفة إن كانت تتبع المستشفى من عدمه".

وأشار "تعيلب"، في تصريحات صحفية، إلى أنه سبق وجرى اتخاذ إجراءات قانونية ضد صيدليات ومستشفيات خاصة رُصدت أثناء إلقاء مخلفاتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مشددًا على أنه حال ثبوت أن تلك المخلفات تابعة لمستشفى بورسعيد العام سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئول عن المستشفى عن طريق تحرير محضر بشرطة البيئة والإحالة للشؤن القانونية والنيابة الإدارية.

وأشار مدير الصحة إلى أن المديرية تمتلك 6 سيارات لنقل النفايات الخطرة، وتمر على المستشفيات كل يوم لأخذ المخلفات الطبية، وأن هناك إدارة للنفايات دورها مراقبة ومتابعة عملية نقلها من المستشفيات إلى المحرقة خارج المحافظة، ويتم تسجيل ذلك يوميًّا في السجلات.

كان نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تناقلوا صورًا لنفايات طبية بمحيط مستشفى بورسعيد العام "الأميري" الكائنة بحي الشرق، وأظهرت الصور وجود "سرنجات" مستعملة، وقطن وشاش وأنابيب بلاستيكية رفيعة ملطخة بالدماء، بجوار صندوق قمامة بمحيط المستشفى.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إيقاف

    إيقاف "فني وسائل" عن العمل وإحالته للنيابة الإدارية بكفر الشيخ

    أخبار
  • محافظ دمياط يحيل مسئولين بإدارة التعاون الإنتاجي للنيابة الإدارية

    محافظ دمياط يحيل مسئولين بإدارة التعاون الإنتاجي للنيابة الإدارية

    أخبار
  • التحقيق في اتهام مديرة جراج باختلاس 10 آلاف جنيه بالمحلة

    التحقيق في اتهام مديرة جراج باختلاس 10 آلاف جنيه بالمحلة

    أخبار
  • إحالة مسئولين بالوحدة المحلية لمدينة دمياط للنيابة الإدارية

    إحالة مسئولين بالوحدة المحلية لمدينة دمياط للنيابة الإدارية

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • الإبراشي عن عقار الأزاريطة المائل:

    الإبراشي عن عقار الأزاريطة المائل: " تبهر العالم بالمعجزات" - فيديوأخبار

  • كم تتكلف وجبة إفطار رمضان في 4 مطاعم شهيرة؟

    كم تتكلف وجبة إفطار رمضان في 4 مطاعم شهيرة؟فنون

  • تقرير إنجليزي: صلاح سيدخل التاريخ في حال انتقاله لليفربول

    تقرير إنجليزي: صلاح سيدخل التاريخ في حال انتقاله لليفربولرياضة

  • في السحور.. سنة نبوية يغفل عنها البعض.. فما هي؟!

    في السحور.. سنة نبوية يغفل عنها البعض.. فما هي؟!فنون

  • بالصور..

    بالصور.. "مصراوي" يرصد لحظات الصدمة والرعب لسكان عقار الأزاريطة المائلأخبار

  • وفاة الشيخ محمد الراوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

    وفاة الشيخ محمد الراوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهرأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير السياحة: مصر قادرة على تجاوز كافة الصعاب والتصدى للإرهاب

وزير السياحة: مصر قادرة على تجاوز كافة الصعاب والتصدى للإرهاب

بالفيديو.. مرتضى لفرج عامر: «مش هقول إنت مسافر باريس في رمضان ليه»

بالفيديو.. مرتضى لفرج عامر: «مش هقول إنت مسافر باريس في رمضان ليه»

بالفيديو.. مرتضى منصور لأشيمبونج: «فيك شبه من فاروق جعفر»

بالفيديو.. مرتضى منصور لأشيمبونج: «فيك شبه من فاروق جعفر»

بالفيديو.. شاب يتجول بجثة أخيه في الشوارع على دراجة لهذا السبب

بالفيديو.. شاب يتجول بجثة أخيه في الشوارع على دراجة لهذا السبب