أخبار عاجلة

8 الصبح - أحمد سليمان يكشف سبب تأخر الفرع الثاني لنادي الزمالك وقناة النادي -
8 الصبح - أحمد سليمان: مؤمن زكريا هو الخلاف الأكبر مع الإدارة ودي كانت بداية عودة الأهلي -
8 الصبح - " هل قرار ترشحك نوع من أنواع التحدي؟" أحمد سليمان يجيب ويصرح: اسم الزمالك أغلى من اي حد -
8 الصبح - أحمد سليمان: بالقوانين والأصول لن نسمح تعرض الزمالك لظلم أبدا ومصالح النادي كبيرة -
متصل: شغال في الميديا والبنات لبسها قصير.. والداعية: اشتغل حاجة حلال -
«الهلالي» لمنتقديه: «أنا مش مفتي.. أنا ناقل معلومة» -
وزير السياحة: مصر قادرة على تجاوز كافة الصعاب والتصدى للإرهاب -
«شاومينج» تتحدى وزير التعليم وتعلن تسريب امتحان اللغة العربية -
«باولو وناصف» يغادران برج العرب بعد استبعادهم -
إيناسيو يعلن عن تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج الحوت السبت 3/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الحوت السبت 3/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت السبت 3/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحوت

مهنياً: تكتسب معلومات كثيرة، وتقوم بزيارات عمل لتبادل الآراء والأفكار مع من سبقوك في مجالك المهني

عاطفياً: يعدك اليوم بأفراح عاطفية ويجعل الحياة تدب فيك ويتحدث عن انسجام وتناغم أو وقوع في الغرام

صحياً: التمارين الرياضية الصباحية للعنق والكتفين مفيدة للتخلص من التشنجات

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 3/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 3/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 3/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 3/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 3/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 3/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 3/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 3/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى