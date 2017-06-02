تونس تنتشل جثث 6 مهاجرين

(أ ف ب)

انتشلت فرق الدفاع المدني في جرجيس جنوب تونس، اليوم الجمعة، جثث 6 مهاجرين غير شرعيين من منطقة جنوب الصحراء في افريقيا، بينهم 4 نساء وطفل، حسبما أفادت الحماية المدنية وكالة فرانس برس.

وقالت الحماية المدنية ان البحر لفظ على شاطئ جرجيس اربع جثث الخميس واثنتين الجمعة وان الهلال الاحمر التونسي قام بدفنها.

وأضافت ان المهاجرين غير الشرعيين ابحروا من ليبيا المجاورة باتجاه السواحل الايطالية لكن مركبهم غرق في الطريق قبالة سواحل جرجيس.

وفي 27 مايو، أنقذت البحرية التونسية في البحر المتوسط 126 مهاجرا غير شرعي من منطقة جنوب الصحراء الافريقية أبحروا من ليبيا وحاولوا الوصول الى ايطاليا.

ومن بين هؤلاء 48 امرأة سبع منهن حوامل وثلاثة اطفال، وفق الهلال الاحمر التونسي.

ويستغل مهربون الفوضى التي تسود ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 ليرسلوا كل عام عشرات الاف المهاجرين الذين يحاولون الوصول الى ايطاليا.