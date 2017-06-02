حظك اليوم برج العذراء السبت 3/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تؤثر فيك الأحداث الخارجية وتدخلك في حالة من القلق وتعوّق بعض الوقت إنجاز أعمالك، لكن الوقت كفيل بعودة الأمور إلى سابق عهدها



عاطفياً: تعيش حالاً من الاستقرار مع الحبيب ويشعرك الأسلوب الجديد الذي اتبعته بالراحة والطمأنينة وبأنك تعيش مع الشخص المناسب



صحياً: تجنّب قدر الإمكان حالات التوتر التي قد تنعكس سلباً على وضعك الصحي

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads