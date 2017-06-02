ولاية ألمانية تمنح مسؤولة الأمن والشؤون الخارجية الأوروبية جائزة السلام لعام 2016

فيسبادن - (د ب أ):

منحت ولاية هيسن الألمانية مسؤولة الأمن والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فديريكا موجريني، اليوم الجمعة، جائزتها للسلام عن عام 2016.

وقال رئيس برلمان الولاية نوربرت كارتمان، في فيسبادن خلال عرض حيثيات اختيار موجريني إنه قد تحقق تحت إدارتها انفراج في أشق المفاوضات وأطولها مدى والخاصة بالنزاع حول البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف كارتمان أن إتمام هذه المفاوضات أدى إلى تجنب صراع عسكري في الشرق الأوسط.

وأوضح كارتمان أن موجريني ساهمت مساهمة حاسمة في إقرار السلام والاستقرار في المنطقة كما ساهمت في تكريس أهمية اتباع سياسة مشتركة للاتحاد الأوروبي.

وتتسليم موجيرينى الجائزة في التاسع عشر من يوليو المقبل في بروكسل.