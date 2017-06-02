ولاية ألمانية تمنح مسؤولة الأمن والشؤون الخارجية الأوروبية جائزة السلام لعام 2016
ولاية ألمانية تمنح مسؤولة الأمن والشؤون الخارجية الأوروبية جائزة السلام لعام 2016
08:36 م الجمعة 02 يونيو 2017
فديريكا موجريني
فيسبادن - (د ب أ):
منحت ولاية هيسن الألمانية مسؤولة الأمن والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فديريكا موجريني، اليوم الجمعة، جائزتها للسلام عن عام 2016.
وقال رئيس برلمان الولاية نوربرت كارتمان، في فيسبادن خلال عرض حيثيات اختيار موجريني إنه قد تحقق تحت إدارتها انفراج في أشق المفاوضات وأطولها مدى والخاصة بالنزاع حول البرنامج النووي الإيراني.
وأضاف كارتمان أن إتمام هذه المفاوضات أدى إلى تجنب صراع عسكري في الشرق الأوسط.
وأوضح كارتمان أن موجريني ساهمت مساهمة حاسمة في إقرار السلام والاستقرار في المنطقة كما ساهمت في تكريس أهمية اتباع سياسة مشتركة للاتحاد الأوروبي.
وتتسليم موجيرينى الجائزة في التاسع عشر من يوليو المقبل في بروكسل.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الاتحاد الاوروبي والصين سيمضيان قدما في مكافحة التغيرات المناخية
-
دليل غير البريطانيين للانتخابات العامة بالمملكة المتحدة 2017
-
وفاة وزير الخارجية النمساوي الأسبق ألويس موك عن 82 عاما
-
رئيس وزراء الصين: نعتزم تأييد اتفاقية باريس للمناخ حتى في حال انسحاب
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
توقفت عن تناول هذه الأطعمة منذ 28 عاماً.. سيصدمك عمرها الحقيقيهو وهي
-
بالصور.. "مصراوي" يرصد لحظات الصدمة والرعب لسكان عقار الأزاريطة المائلأخبار
-
بالصور.. لليوم الثاني.. استمرار أعمال هدم عقار الأزاريطة المائلأخبار
-
سموحة: نرفض مقايضة أشيمبونج بثلاثي الزمالك.. وهذا هو الحلرياضة
-
كم تتكلف وجبة إفطار رمضان في 4 مطاعم شهيرة؟فنون
-
بالصور.. جيران عقار الأزاريطة المائل: "شقى عمرنا خايفين ميرجعلناشأخبار