أخبار عاجلة

8 الصبح - أحمد سليمان يكشف سبب تأخر الفرع الثاني لنادي الزمالك وقناة النادي -
8 الصبح - أحمد سليمان: مؤمن زكريا هو الخلاف الأكبر مع الإدارة ودي كانت بداية عودة الأهلي -
8 الصبح - " هل قرار ترشحك نوع من أنواع التحدي؟" أحمد سليمان يجيب ويصرح: اسم الزمالك أغلى من اي حد -
8 الصبح - أحمد سليمان: بالقوانين والأصول لن نسمح تعرض الزمالك لظلم أبدا ومصالح النادي كبيرة -
متصل: شغال في الميديا والبنات لبسها قصير.. والداعية: اشتغل حاجة حلال -
«الهلالي» لمنتقديه: «أنا مش مفتي.. أنا ناقل معلومة» -
وزير السياحة: مصر قادرة على تجاوز كافة الصعاب والتصدى للإرهاب -
«شاومينج» تتحدى وزير التعليم وتعلن تسريب امتحان اللغة العربية -
«باولو وناصف» يغادران برج العرب بعد استبعادهم -
إيناسيو يعلن عن تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ولاية ألمانية تمنح مسؤولة الأمن والشؤون الخارجية الأوروبية جائزة السلام لعام 2016

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ولاية ألمانية تمنح مسؤولة الأمن والشؤون الخارجية الأوروبية جائزة السلام لعام 2016

08:36 م الجمعة 02 يونيو 2017

ولاية ألمانية تمنح مسؤولة الأمن والشؤون الخارجية الأوروبية جائزة السلام لعام 2016

فديريكا موجريني

فيسبادن - (د ب أ):

منحت ولاية هيسن الألمانية مسؤولة الأمن والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فديريكا موجريني، اليوم الجمعة، جائزتها للسلام عن عام 2016.

وقال رئيس برلمان الولاية نوربرت كارتمان، في فيسبادن خلال عرض حيثيات اختيار موجريني إنه قد تحقق تحت إدارتها انفراج في أشق المفاوضات وأطولها مدى والخاصة بالنزاع حول البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف كارتمان أن إتمام هذه المفاوضات أدى إلى تجنب صراع عسكري في الشرق الأوسط.

وأوضح كارتمان أن موجريني ساهمت مساهمة حاسمة في إقرار السلام والاستقرار في المنطقة كما ساهمت في تكريس أهمية اتباع سياسة مشتركة للاتحاد الأوروبي.

وتتسليم موجيرينى الجائزة في التاسع عشر من يوليو المقبل في بروكسل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الاتحاد الاوروبي والصين سيمضيان قدما في مكافحة التغيرات المناخية

    الاتحاد الاوروبي والصين سيمضيان قدما في مكافحة التغيرات المناخية

    أخبار
  • دليل غير البريطانيين للانتخابات العامة بالمملكة المتحدة 2017

    دليل غير البريطانيين للانتخابات العامة بالمملكة المتحدة 2017

    أخبار
  • وفاة وزير الخارجية النمساوي الأسبق ألويس موك عن 82 عاما

    وفاة وزير الخارجية النمساوي الأسبق ألويس موك عن 82 عاما

    أخبار
  • رئيس وزراء الصين: نعتزم تأييد اتفاقية باريس للمناخ حتى في حال انسحاب أمريكا منها

    رئيس وزراء الصين: نعتزم تأييد اتفاقية باريس للمناخ حتى في حال انسحاب

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • توقفت عن تناول هذه الأطعمة منذ 28 عاماً.. سيصدمك عمرها الحقيقي

    توقفت عن تناول هذه الأطعمة منذ 28 عاماً.. سيصدمك عمرها الحقيقيهو وهي

  • بالصور..

    بالصور.. "مصراوي" يرصد لحظات الصدمة والرعب لسكان عقار الأزاريطة المائلأخبار

  • بالصور.. لليوم الثاني.. استمرار أعمال هدم عقار الأزاريطة المائل

    بالصور.. لليوم الثاني.. استمرار أعمال هدم عقار الأزاريطة المائلأخبار

  • سموحة: نرفض مقايضة أشيمبونج بثلاثي الزمالك.. وهذا هو الحل

    سموحة: نرفض مقايضة أشيمبونج بثلاثي .. وهذا هو الحلرياضة

  • كم تتكلف وجبة إفطار رمضان في 4 مطاعم شهيرة؟

    كم تتكلف وجبة إفطار رمضان في 4 مطاعم شهيرة؟فنون

  • بالصور.. جيران عقار الأزاريطة المائل:

    بالصور.. جيران عقار الأزاريطة المائل: "شقى عمرنا خايفين ميرجعلناشأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أحمد سليمان يكشف سبب تأخر الفرع الثاني لنادي الزمالك وقناة النادي

8 الصبح - أحمد سليمان يكشف سبب تأخر الفرع الثاني لنادي الزمالك وقناة النادي

8 الصبح - " هل قرار ترشحك نوع من أنواع التحدي؟" أحمد سليمان يجيب ويصرح: اسم الزمالك أغلى من اي حد

8 الصبح - " هل قرار ترشحك نوع من أنواع التحدي؟" أحمد سليمان يجيب ويصرح: اسم الزمالك أغلى من اي حد

8 الصبح - أحمد سليمان: بالقوانين والأصول لن نسمح تعرض الزمالك لظلم أبدا ومصالح النادي كبيرة

8 الصبح - أحمد سليمان: بالقوانين والأصول لن نسمح تعرض الزمالك لظلم أبدا ومصالح النادي كبيرة

إيناسيو يعلن عن تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة

إيناسيو يعلن عن تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة