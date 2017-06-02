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وكيل الكنيسة الكاثوليكية بأستراليا: جئنا لتشجيع السياحة في مصر أم الدنيا

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وكيل الكنيسة الكاثوليكية بأستراليا: جئنا لتشجيع السياحة في مصر أم الدنيا وكيل الكنيسة الكاثوليكية بأستراليا: جئنا لتشجيع السياحة في مصر أم الدنيا

التحرير

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أكد المونسينيور باسيل صوصانيه، وكيل الكنيسة الكاثوليكية الأرمنية بسيدني، إنهم متضامنين مع وشعبها، قائلًا: "مصر كانت وستظل أم الدنيا ونحن نقف معكم ضد الإرهاب، وليشهد العالم على التناغم الحضاري بيننا وهذا بين البلد المضياف".

وأثنى وكيل الكنيسة الكاثوليكية الأرمنية، خلال استقبال يحيى راشد وزير السياحة، على التعايش المميز بين مختلف الطوائف والفئات في مصر، ووصفه بأنه تعايش يجب أن يحتذى به.

وأضاف وكيل الكنيسة الكاثوليكية الأرمنية، "جئنا لتشجيع السياحة في مصر، حيث إنها تمتلك مقومات يجعلها فى مقدمة دول العالم الجاذبة للسياحة، فمصر بها مناطق أثرية فريدة ودينية وتاريخية، كما أنها احتضنت الرسل والأنبياء، فوصل إليها إبراهيم ويوسف عليهم السلام، وفيها عاش موسى وكلم ربه ومنها كانت رحلة خروجه، وهي التي لجأ إليها السيد المسيح وعائلته".

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وتابع، "مصر حافظت على التقاليد المسيحية على مر العصور، فالحضارة المصرية الضاربة في جذور التاريخ والتي تعود لآلاف السنين، تغرس في كل المصري الانتماء لبلده وتجعله متمسك بوطنيته و دينه و عروبته"، وأن أستراليا التي أتوا منها بلد جديد المنشأ يحاول أن يزرع كل ما عنده من تاريخ في قلب كل مواطن هناك ليجعله أكثر وطنية وانتماء لبلده. 

وأكد المونسينيور على الأمان الذي شعر به الوفد خلال زيارته الى مصر خاصة بين الناس عندما قاموا بزيارة خان الخليلي، حيث لمسوا دفء مشاعر المصريين و حسن استقبالهم.

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التحرير

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