متضررو «عقار الأزاريطة» يحتجون على المساكن البديلة: مخدناش غير سحور و100 جنيه

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تجمهر الأهالي المتضررين من العقار المائل بمنطقة الأزاريطة، حى وسط الإسكندرية، اليوم الجمعة، احتجاجا على الأماكن البديلة التي وفرتها لهم المحافظة، وعدم ملائمتها للسكن.

واحتج المتضررون على سوء مستوى الإقامة سواء بالشقق البديلة أو الأماكن التابعة للجمعيات الخيرية أو المدارس، ورفضت الأسر المبيت بالجمعية الخيرية، ما عدا 5 أسر، حيث تم توزيع وجبات السحور عليهم، وحصل كل فرد على 100 جنيه إعاشة طبقا للقانون، بينما فضّل باق المتضررون المبيت لدى أقاربهم.

وطالب الأهالي، موظفي ومهندسي الحي، بحضور طارق السيد، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، بسرعة إنهاء أزمتهم وتوفير أماكن بديلة.

قال نبيل مصطفى، أحد المتضررين من العقار: "الأماكن التي تم نقلنا إليها غير آدمية، ولا يمكن العيش بها، كما أنها بعيدة عن وسط البلد وعن مقر عملنا"، مشيرا إلى أن المحافظة نقلتهم بسيارات خاصة كبيرة، والطريق استغرق ساعتين كاملتين.

وذكرت نصرة مأمون، متضررة من العقار: "أحمد الله على نجاتي من الموت، لكن من الصعب عليّ أن أذهب إلى المناطق التي حددتها المحافظة، وقررت المبيت بالشارع، لصعوبة التنقل، بالإضافة الى أن جميع من ذهبوا للمبيت بها عادوا صباح اليوم وكانوا مستائين".

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وتوجه المتضررون بطلب إلى محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، لنلقهم إلى مساكن بشائر الخير بمنطقة غيط العنب، التي أفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ فترة.

يذكر أن المحافظ أعلن عن تجهيز مراكز الإيواء السريعة لنقل المتضررين بشكل مبدئي، حيث وفرت إدارة الإسكان المركزي 295 مكانا، ومديرية الشباب والرياضة 5 أماكن، والتربية والتعليم 529 مكانا، والتضامن الاجتماعي 100 مكان، بالإضافة إلى مساهمات الجمعيات الخيرية.

وأكد على توفير المياه بأماكن الإيواء وتوفير "تنكات" مياه للمدارس التي تم تجهيزها من قبل التربية والتعليم، وكذا توفير 21 وحدة سكنية بتعاونيات العامرية بمساحة 85 مترا لتسكين السكان المتضررين بشكل دائم.











