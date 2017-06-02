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الدوحة تستعين بمحققين من "اف بي آي" للتحقيق في قرصنة الوكالة القطرية

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مصراوي Masrawy

الدوحة تستعين بمحققين من "اف بي آي" للتحقيق في قرصنة الوكالة القطرية

08:25 م الجمعة 02 يونيو 2017

افاد مصدر قطري رسمي وكالة فرانس برس الجمعة ان محقق

(أ ف ب)

أفاد مصدر قطري رسمي لوكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة، أن محققين من مكتب التحقيقات الفدرالي الامريكي (اف بي آي) يساعدون قطر في تحديد مصدر "القرصنة" التي تعرضت لها وكالة الانباء القطرية الرسمية ما ادى الى تأجيج التوتر مجددا بين دول الخليج.

وقال المصدر القريب من التحقيق أن قطر "طلبت مساعدة الامريكيين وهناك فريق (من اف بي آي) موجود في الدوحة منذ الجمعة الفائت. انه يعمل مع وزارة الداخلية".

وتتعاون في هذا التحقيق ايضا دولتان لم تحدد هويتهما ويرجح ان تعلن نتائجه الاسبوع المقبل.

وبدأت السلطات القطرية هذا التحقيق بعدما أكدت أنها تعرضت لهجوم "قراصنة" نشروا على موقع وكالة الانباء القطرية الرسمية تصريحات نسبت الى الأمير الشيخ تميم بن حمد ال ثاني.

وتضمنت التصريحات التي نسبت إلى أمير قطر انتقادات واضحة للسعودية ودول الخليج، لجهة موقفها من ايران. ونقل عن الامير قوله إن ايران "تمثل ثقلا إقليميا وان ليس من الحكمة التصعيد معها".

وجاء في هذه التصريحات أيضا "لا يحق لأحد أن يتهمنا بالإرهاب لأنه صنّف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، أو رفض دور المقاومة عند حماس وحزب الله".

وأعلنت الدوحة على الاثر انها تتعرض لحملة اعلامية "مسيئة" وخصوصا في الولايات المتحدة.

وأثارت التصريحات التي نسبت الى أمير قطر ردود فعل في وسائل اعلام خليجية بينها قنوات ممولة سعوديا واماراتيا واصلت بثها حتى بعد صدور نفي الدوحة.

هذا المحتوى من

AFP

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