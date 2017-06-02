اعتقال رجل بلجيكي واتهامه بالمشاركة في هجمات باريس عام 2015

بروكسل- (د ب أ):

ألقت السلطات البلجيكية القبض على رجل بلجيكي، 30 عامًا، حيث وجه له الادعاء الاتهام بالاشتراك في ارتكاب الهجمات الارهابية التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس في نوفمبر عام 2015.

وكان 130 شخصًا قد لقوا حتفهم وأصيب المئات عندما هاجم مسلحون وانتحاريون قاعة للحفلات الموسيقية وملعبًا كبيرًا ومطاعم وحانات في وقت متزامن تقريبا ليلة 13 نوفمبر 2015 .

وذكر بيان صادر عن مكتب المدعى العام الاتحادي فى بلجيكا، اليوم الجمعة، أن الرجل الذي تم التعرف عليه ويدعى " ياسين ايه " ، قد اعتقل في 31 مايو الماضي، لتورطه في عمليات قتل ذات طبيعة إرهابية وانتمائه إلى جماعة إرهابية، وذلك بعد "تحقيق قضائي" في هجمات باريس.

وأمرت إحدى الدوائر التمهيدية في بروكسل صباح اليوم باحتجازه لمدة شهر واحد.

ويعتقد أن هجمات باريس من تدبير العديد من المواطنين البلجيكيين أو رجال مقيمين في بلجيكا.