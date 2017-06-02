مصرع شخصين وإصابة 7 في تصادم سيارتين بوسط سيناء

شمال سيناء - أشرف سويلم:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرين، في تصادم أتوبيس شرق الدلتا مع سيارة تاكسي رقم "2720.. أجرة شمال سيناء" أمام قرية الريد بمدينة نخل على طريق وسط سيناء الدولي.

وقال بيان لمديرية أمن شمال سيناء إن الحادث أسفر عن مصرع علي رفاعي محمد، 18 عامًا وجثة أخرى لشخص يبلغ من العمر 16 عامًا، مجهولة الهوية.

وأضاف: أصيب في الحادث 7 أشخاص بإصابات بالغة وهم، حجازي سليمان محمد، 57 عامًا أصيب بجرح قطعي بالرأس ونزيف بالمخ، وأحمد عبد الناصر سيد درويش 18 عامًا غيبوبة تامة، وتامر رضوان حسن الهلالي 14 عامًا جرح قطعي باليد اليسري، وماهر عبد الناصر سيد درويش 14 عامًا اصيب كسور بالفقرات وغيبوبة تامة وصلاح درويش سيد 40 عامًا كسر بالفقرات، أحمد رضوان 16 عاما غيبوبة تامة وجميع الضحايا والمصابين.

وأشار البيان إلى أن جميع الضحايا والمصابين من محافظة أسيوط، ونقلتهم الإسعاف إلى مستشفي السويس العام، وأخطرت النيابة العامة وتولت التحقيقات.