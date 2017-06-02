أخبار عاجلة

8 الصبح - أحمد سليمان يكشف سبب تأخر الفرع الثاني لنادي الزمالك وقناة النادي -
8 الصبح - أحمد سليمان: مؤمن زكريا هو الخلاف الأكبر مع الإدارة ودي كانت بداية عودة الأهلي -
8 الصبح - " هل قرار ترشحك نوع من أنواع التحدي؟" أحمد سليمان يجيب ويصرح: اسم الزمالك أغلى من اي حد -
8 الصبح - أحمد سليمان: بالقوانين والأصول لن نسمح تعرض الزمالك لظلم أبدا ومصالح النادي كبيرة -
متصل: شغال في الميديا والبنات لبسها قصير.. والداعية: اشتغل حاجة حلال -
«الهلالي» لمنتقديه: «أنا مش مفتي.. أنا ناقل معلومة» -
وزير السياحة: مصر قادرة على تجاوز كافة الصعاب والتصدى للإرهاب -
«شاومينج» تتحدى وزير التعليم وتعلن تسريب امتحان اللغة العربية -
«باولو وناصف» يغادران برج العرب بعد استبعادهم -
إيناسيو يعلن عن تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع شخصين وإصابة 7 في تصادم سيارتين بوسط سيناء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع شخصين وإصابة 7 في تصادم سيارتين بوسط سيناء

07:48 م الجمعة 02 يونيو 2017

مصرع شخصين وإصابة 7 في تصادم سيارتين بوسط سيناء

ارشيفية

شمال سيناء - أشرف سويلم:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرين، في تصادم أتوبيس شرق الدلتا مع سيارة تاكسي رقم "2720.. أجرة شمال سيناء" أمام قرية الريد بمدينة نخل على طريق وسط سيناء الدولي.

وقال بيان لمديرية أمن شمال سيناء إن الحادث أسفر عن مصرع علي رفاعي محمد، 18 عامًا وجثة أخرى لشخص يبلغ من العمر 16 عامًا، مجهولة الهوية.

وأضاف: أصيب في الحادث 7 أشخاص بإصابات بالغة وهم، حجازي سليمان محمد، 57 عامًا أصيب بجرح قطعي بالرأس ونزيف بالمخ، وأحمد عبد الناصر سيد درويش 18 عامًا غيبوبة تامة، وتامر رضوان حسن الهلالي 14 عامًا جرح قطعي باليد اليسري، وماهر عبد الناصر سيد درويش 14 عامًا اصيب كسور بالفقرات وغيبوبة تامة وصلاح درويش سيد 40 عامًا كسر بالفقرات، أحمد رضوان 16 عاما غيبوبة تامة وجميع الضحايا والمصابين.

وأشار البيان إلى أن جميع الضحايا والمصابين من محافظة أسيوط، ونقلتهم الإسعاف إلى مستشفي السويس العام، وأخطرت النيابة العامة وتولت التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 30 مشتبهًا بهم و20 هاربًا من أحكام قضائية في العريش

    ضبط 30 مشتبهًا بهم و20 هاربًا من أحكام قضائية في العريش

    أخبار
  • مصرع وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة ثأرية بأسيوط

    مصرع وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة ثأرية بأسيوط

    أخبار

  • "العسكرية" تؤجل محاكمة 11 متهمًا في أحداث بني مزار لـ 8 يونيو

    أخبار
  • إصابة 3 أمناء شرطة في حادث تصادم سيارتين في البحيرة

    إصابة 3 أمناء شرطة في حادث تصادم سيارتين في البحيرة

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالصور.. جيران عقار الأزاريطة المائل:

    بالصور.. جيران عقار الأزاريطة المائل: "شقى عمرنا خايفين ميرجعلناشأخبار

  • ما هي خطة إزالة عمارة الأزريطة المائلة؟ - فيديو

    ما هي خطة إزالة عمارة الأزريطة المائلة؟ - فيديوأخبار

  • انفجار الوطن العربي 2018

    انفجار الوطن العربي 2018أخبار

  • وزير التموين يُقيل رئيس قطاع التجارة الداخلية.. والأخير:

    وزير يُقيل رئيس قطاع التجارة الداخلية.. والأخير: "علشان كشفتأخبار

  • في اشتباك 3 عائلات.. اقتحام مسجد وإصابة مصلين وإشعال النيران في مركب بكفرالشيخ - (صور)

    في اشتباك 3 عائلات.. اقتحام مسجد وإصابة مصلين وإشعال النيران في مركبأخبار

  • بنك القاهرة يرفع سعر الدولار 5 قروش في تعاملات نهاية الأسبوع

    بنك القاهرة يرفع 5 قروش في تعاملات نهاية الأسبوعأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. مرتضى لفرج عامر: «مش هقول إنت مسافر باريس في رمضان ليه»

بالفيديو.. مرتضى لفرج عامر: «مش هقول إنت مسافر باريس في رمضان ليه»

بالفيديو.. مرتضى منصور لأشيمبونج: «فيك شبه من فاروق جعفر»

بالفيديو.. مرتضى منصور لأشيمبونج: «فيك شبه من فاروق جعفر»

بالفيديو.. شاب يتجول بجثة أخيه في الشوارع على دراجة لهذا السبب

بالفيديو.. شاب يتجول بجثة أخيه في الشوارع على دراجة لهذا السبب

بالفيديو.. عمرو خالد: دعوة النبي لم تكن سرية كما يدعي المتطرفون

بالفيديو.. عمرو خالد: دعوة النبي لم تكن سرية كما يدعي المتطرفون