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بالصور.. محافظ الإسكندرية يتفقد المساكن البديلة للمتضررين من "العقار المائل"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الإسكندرية يتفقد المساكن البديلة للمتضررين من "العقار المائل"

07:39 م الجمعة 02 يونيو 2017

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بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد المؤسسات الخدمية بالخصوص

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بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد المؤسسات الخدمية بالخصوص

الإسكندرية - محمد عامر و محمد البدري:

تفقد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، مساكن تعاونيات العامرية، المخصصة لنقل الأهالي المتضررين من الحادث المعروف إعلاميًا "بعقار الأزاريطة المائل" إليها، بحضور اللواء أحمد متولي، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، واللواء هشام شادي سكرتير عام مساعد المحافظة.

وقال "سلطان" في تصريحات صحيفة إنهم وفروا ٤٨ وحدة سكنية بتعاونيات العامرية بمساحة ٨٥ متر لتسكين السكان المتضررين من ميل عقار الأزاريطة بها بشكل دائم، عقب تسكينهم بشكل مؤقت بمساكن الإيواء السريع.

وأضاف "سلطان" أنهم راجعوا حيز الإخلاء من قبل اللجنة المشكلة من أساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية والهيئة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية للأماكن الآمنة التي تم الإخلاء منها، لرجوع السكان إليها مجددًا وتحديد الأسر التي ستنتقل إلى الوحدات السكنية.

وشدد "سلطان" على مسئولي حي العامرية أول بضرورة تجهيز الوحدات السكنية، وتنظيف وتشجير الشوارع والاهتمام بالإنارة، كما تابع توصيل جميع المرافق من مياه و كهرباء بالوحدات، تمهيدا لانتقال المتضررين إليها.

وأكد على جميع الجهات المتعاملة مع الأزمة بضرورة التعامل بحرص مع المواطنين المتضررين واحتوائهم ومراعاة الوضع الذي يمرون به، مشيرًا إلى ضرورة تعاون وتكاتف جميع الجهات للخروج من الأزمة بأقل الخسائر الممكنة للمباني.

كان عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الأزاريطة، قد انهار، فجر أمس الخميس، ما أدى إلى حدوث ميل شديد بالعقار الملاصق له المكون من 13 طابقًا، دون حدوث إصابات.

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