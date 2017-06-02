أخبار عاجلة

8 الصبح - أحمد سليمان يكشف سبب تأخر الفرع الثاني لنادي الزمالك وقناة النادي -
8 الصبح - أحمد سليمان: مؤمن زكريا هو الخلاف الأكبر مع الإدارة ودي كانت بداية عودة الأهلي -
8 الصبح - " هل قرار ترشحك نوع من أنواع التحدي؟" أحمد سليمان يجيب ويصرح: اسم الزمالك أغلى من اي حد -
8 الصبح - أحمد سليمان: بالقوانين والأصول لن نسمح تعرض الزمالك لظلم أبدا ومصالح النادي كبيرة -
متصل: شغال في الميديا والبنات لبسها قصير.. والداعية: اشتغل حاجة حلال -
«الهلالي» لمنتقديه: «أنا مش مفتي.. أنا ناقل معلومة» -
وزير السياحة: مصر قادرة على تجاوز كافة الصعاب والتصدى للإرهاب -
«شاومينج» تتحدى وزير التعليم وتعلن تسريب امتحان اللغة العربية -
«باولو وناصف» يغادران برج العرب بعد استبعادهم -
إيناسيو يعلن عن تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بعد نشرها صورة "ترامب" مقطوع الرأس .. "كاثي جريفين" تعتذر للجمهور

Google+ Print
بعد نشرها صورة "ترامب" مقطوع الرأس .. "كاثي جريفين" تعتذر للجمهور بعد نشرها صورة "ترامب" مقطوع الرأس .. "كاثي جريفين" تعتذر للجمهور

مصراوي Masrawy

بعد نشرها صورة "" مقطوع الرأس .. "كاثي جريفين" تعتذر للجمهور

07:29 م الجمعة 02 يونيو 2017

القاهرة – (مصراوي):

أثارت الممثلة والمذيعة الكوميدية كاثي جريفين، جدلًا بعدما ظهرت على صورة لها على صفحتها في موقع انستجرام، وهي تحمل رأس دمية تشبه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مغطاة بمادة تشبه الدماء.

وبعد انتشار الفيديو بيوم واحد، أعلنت محطة "سي إن إن" الأمريكية، الأربعاء، في بيان لها، أنها أنهت التعاقد مع "جريفن" كمذيعة، اعتراضًا على تلك الصورة.

ومن المقرر أن تعقد "جريفن، اليوم الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا لتوضح فيه السبب وراء ظهورها المثير للجدل وللرد على عائلة الرئيس الأمريكي التي شنت هجومًا عليها منذ نشر الصورة.

ونشر موقع "فوكس نيوز" الأمريكي، أن جريفين والمحامية ليزا بلوم ستعقدان المؤتمر في تمام الساعة 12 مساءا بالتوقيت المحلي، حيث ستكون أول تعليق لها منذ فصلها من قناة "سي إن إن".

وواجهت "جريفين" موجة من ردود الفعل العنيف والمهاجمة، ما أجبرها لاحقًا على العتذار عبر مقطع نشرته على موقع "يوتيوب"، قائلة إنها "كانت تحاول المزاح ولكنها ذهبت بعيدة عنه".

ونشرت جريفين الاعتذار على "تويتر" و"انستغرام"، معربة عن أسفها بأنها تخطت الخطوط الحمراء بنشرها تلك الصورة التي وصفتها بـ”المزعجة”. وقالت غريفين: “أعتذر بصدق فالآن فقط بدأت أرى رد الفعل على هذه الصورة".

وكانت جريفين، الفنانة القديرة التي تبلغ من العمر 56 عاماً، قد شاركت الصورة على نطاق واسع من خلال تغريدات على حسابها بـ"تويتر" إلا أنها أزالت تلك التغريدات فيما بعد.

منعت محطة «سي إن إن» الأميركية، الكوميدية كاثي غريفين، من استضافة برنامجها السنوي الذي يحمل عنوان "نيو يير ايف".

ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر صفحته الشخصية على "تويتر" أنه ينبغي على جريفين أن تشعر بالخجل من نفسها من عرض شريط فيديو لهذه الصورة، وأضاف "شعر أطفالي، خصوصًا بارون البالغ عمره 11 عامًا، بالصدمة الشديدة عندما شاهدوا الصورة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. مرتضى لفرج عامر: «مش هقول إنت مسافر باريس في رمضان ليه»

بالفيديو.. مرتضى لفرج عامر: «مش هقول إنت مسافر باريس في رمضان ليه»

بالفيديو.. مرتضى منصور لأشيمبونج: «فيك شبه من فاروق جعفر»

بالفيديو.. مرتضى منصور لأشيمبونج: «فيك شبه من فاروق جعفر»

بالفيديو.. شاب يتجول بجثة أخيه في الشوارع على دراجة لهذا السبب

بالفيديو.. شاب يتجول بجثة أخيه في الشوارع على دراجة لهذا السبب

بالفيديو.. عمرو خالد: دعوة النبي لم تكن سرية كما يدعي المتطرفون

بالفيديو.. عمرو خالد: دعوة النبي لم تكن سرية كما يدعي المتطرفون