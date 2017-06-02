أخبار عاجلة

8 الصبح - أحمد سليمان يكشف سبب تأخر الفرع الثاني لنادي الزمالك وقناة النادي -
8 الصبح - أحمد سليمان: مؤمن زكريا هو الخلاف الأكبر مع الإدارة ودي كانت بداية عودة الأهلي -
8 الصبح - " هل قرار ترشحك نوع من أنواع التحدي؟" أحمد سليمان يجيب ويصرح: اسم الزمالك أغلى من اي حد -
8 الصبح - أحمد سليمان: بالقوانين والأصول لن نسمح تعرض الزمالك لظلم أبدا ومصالح النادي كبيرة -
متصل: شغال في الميديا والبنات لبسها قصير.. والداعية: اشتغل حاجة حلال -
«الهلالي» لمنتقديه: «أنا مش مفتي.. أنا ناقل معلومة» -
وزير السياحة: مصر قادرة على تجاوز كافة الصعاب والتصدى للإرهاب -
«شاومينج» تتحدى وزير التعليم وتعلن تسريب امتحان اللغة العربية -
«باولو وناصف» يغادران برج العرب بعد استبعادهم -
إيناسيو يعلن عن تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

القوات العراقية تعلن إحراز تقدم في غرب الموصل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القوات العراقية تعلن إحراز تقدم في غرب الموصل

04:05 م الجمعة 02 يونيو 2017

القوات العراقية تعلن إحراز تقدم في غرب الموصل

مهجرون عراقيون يغادرون حي زنجيلي في غرب الموصل شما

(أ ف ب)

أحرزت القوات العراقية، اليوم الجمعة، تقدما داخل حيين في غرب مدينة الموصل، في إطار عملية عسكرية بدأتها الأسبوع الماضي لاستعادة ما تبقى من الأحياء التي ما زال يسيطر عليها تنظيم داعش، بحسب ما أفاد عسكريون.

ويعد هذا الهجوم الأخير في المعركة المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر لاستعادة الموصل من تنظيم داعش الذي اعلن منها إقامة دولة "الخلافة" على مناطق في العراق وسوريا.

ومنذ أشهر عدة، تحاصر القوات العراقية المدينة القديمة حيث المباني لصيقة والشوارع ضيقة من الجهة الجنوبية، لكنها لم تتمكن من التوغل بسبب صعوبة دخول الآليات هذه الأزقة.

وقال معاون قائد العمليات الخاصة الأولى لقوات مكافحة الإرهاب في الموصل العميد الركن حيدر العبيدي لوكالة فرانس برس إن "قطعاتنا حاليا تتواجد في حي الصحة، وأكملت 60 في المئة منه وما زالت تتقدم".

من جهته، أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان عن "مواصلة قوات الشرطة الاتحادية التقدم بحذر، وفرض سيطرتها على 40 في المئة من حي الزنجيلي".

وسبق للقوات الأمنية أن أعلنت هذين الحيين من ضمن الأحياء الثلاثة التي تشكل هدفا حاليا لها، إلى جانب حي الشفاء، شمال المدينة القديمة.

وأوضح العبيدي أنه "بسبب ضيق المنطقة وتواجد العديد من السكان والخشية من وقوع إصابات وأضرار خصوصا بين المدنيين وللمباني، تحاشينا الدخول في الوقت الحاضر".

وشدد على ان استمرار "وجود المدنيين بأعداد كبيرة كان العائق الأكبر" أمام سير العمليات.

وكانت الأمم المتحدة حذرت الأسبوع الماضي من أن نحو 200 ألف مدني معرضون لخطر كبير في المراحل الأخيرة من المعارك في الموصل، خصوصا مع وجود تقارير بأن الجهاديين يستخدمونهم كدروع بشرية.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيارة التي انفجرت في القطيف كانت تنقل ذخيرة

    السيارة التي انفجرت في القطيف كانت تنقل ذخيرة

    أخبار
  • الشرطة البريطانية تنشر صورا جديدة لمنفذ اعتداء مانشستر

    الشرطة البريطانية تنشر صورا جديدة لمنفذ اعتداء مانشستر

    أخبار
  • قوات الحشد الشعبي العراقية تحرر قريتين شمال الموصل

    قوات الحشد الشعبي العراقية تحرر قريتين شمال الموصل

    أخبار

  • "تليغرام" في قلب الخطة الإعلامية لتنظيم الدولة

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالصور..

    بالصور.. "مصراوي" يرصد لحظات الصدمة والرعب لسكان عقار الأزاريطة المائلأخبار

  • كم تتكلف وجبة إفطار رمضان في 4 مطاعم شهيرة؟

    كم تتكلف وجبة إفطار رمضان في 4 مطاعم شهيرة؟فنون

  • توقفت عن تناول هذه الأطعمة منذ 28 عاماً.. سيصدمك عمرها الحقيقي

    توقفت عن تناول هذه الأطعمة منذ 28 عاماً.. سيصدمك عمرها الحقيقيهو وهي

  • دلال عبد العزيز ترد على وقف اعلان

    دلال عبد العزيز ترد على وقف اعلان "مياه الشرب الملوثة"فنون

  • وفاة الشيخ محمد الراوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

    وفاة الشيخ محمد الراوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهرأخبار

  • "مش قادرة اتحمل".. سر جملة أنهت حياة سيدة على يد زوجها بالجيزةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. شاب يتجول بجثة أخيه في الشوارع على دراجة لهذا السبب

بالفيديو.. شاب يتجول بجثة أخيه في الشوارع على دراجة لهذا السبب

ضبط أمين شرطة مفصول وبحوزته 750 جرام حشيش بمنطقة السلام

ضبط أمين شرطة مفصول وبحوزته 750 جرام حشيش بمنطقة السلام

بالصور.. إلقاء مخلفات طبية في محيط مستشفى حكومي ببورسعيد

بالصور.. إلقاء مخلفات طبية في محيط مستشفى حكومي ببورسعيد

تونس تنتشل جثث 6 مهاجرين

تونس تنتشل جثث 6 مهاجرين