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ضبط شخصين مشتبه بهم في دعم العناصر التكفيرية بوسط سيناء

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ضبط شخصين مشتبه بهم في دعم العناصر التكفيرية بوسط سيناء ضبط شخصين مشتبه بهم في دعم العناصر التكفيرية بوسط سيناء

مصراوي Masrawy

ضبط شخصين مشتبه بهم في دعم العناصر التكفيرية بوسط سيناء

06:36 م الجمعة 02 يونيو 2017

كتب- مصطفى المنشاوي:

ألقت قوات إنفاذ القانون التابعة للجيش الثالث الميداني، الجمعة، القبض على مشتبه بهم في تقديم الدعم الإداري للعناصر التكفيرية ويقومون بأعمال رصد ومراقبة القوات المسلحة والشرطة المدنية، وبحوزتهما دراجتين ناريتين يستخدمانها في أعمال المراقبة بوسط سيناء.​

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، في بيان صحفي، إن القوات مستمرة في إحكام السيطرة على مناطق النشاط الإرهابي بوسط سيناء، وتعقب العناصر التكفيرية ومعاونيها، إحباط كافة المحاولات للخروج على القانون في مختلف قطاعات المسؤولية.

وذكر المتحدث، أن قوات الجيش الثالث أحبطت محاولة تهريب كمية من أنابيب الغاز السام والتي تستخدمها العناصر التكفيرية في أعمالها العدائية ضد قواتنا.

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مصراوي Masrawy

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