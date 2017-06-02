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الأهلي يطرح 1000 تذكرة إضافية لمباراة الوداد

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الأهلي يطرح 1000 تذكرة إضافية لمباراة الوداد الأهلي يطرح 1000 تذكرة إضافية لمباراة الوداد

التحرير

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نظرا للإقبال الشديد على تذاكر مباراة الأهلي والوداد المغربي، قرر النادي طرح 1000 تذكرة أخرى للمباراة في 4 أفرع بشركة «فوري»، هي القصر العيني وعين شمس ومارجرجس، ومسطرد، بواقع 250 تذكرة في كل فرع للجماهير.

وكان النادي قد قام بطرح 7 آلاف تذكرة للجماهير تم توزيعهم على منافذ «فوري» بجميع أنحاء الجمهورية أمام الجماهير، وأضيفت الألف تذكرة الأخرى على منافذ البيع الأربعة السابقة الذكر لتلبية احتياجات الجماهير.

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ومن المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره الوداد يوم الأحد القادم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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