صور| إلقاء مخلفات طبية أمام مستشفى بورسعيد.. و«الصحة»: هناخد عينات

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ورصدت عدسة "التحرير" إلقاء نفايات خطرة على الطريق العام أمام مستشفى بورسعيد العام، من سرنجات مستعملة وشاش وقطن ملطخين بالدماء، بالإضافة إلى الأنابيب البلاستيكية التي تستعمل في غرفة العمليات، ما يعرض المارة وعاملي النظافة لخطورة الإصابة بالأمراض.

تقول أمل عبد الكريم، إحدى سكان المنطقة، إن إدارة المستشفى لا تستشعر خطر إلقاء هذه النفايات في الطريق العام، مشيرة إلى أنها يمكن أن تؤذي الأطفال التي يمرون بجوارها أو عامل النظافة الذي يرفعها من الأرض.

وناشد إبرهيم جلال، موظف، وزير الصحة بإقالة مدير المستشفى، بسبب الإهمال الذي تسبب فيه، متابعا: "من المفترض أن يكون هناك سيارات مخصصة لنقل القمامة إلى المحرق".

من جانبه، قال الدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، إن المديرية فور علمها بالأمر أخذت عينات من المخلفات الطبية "ورق السرنجات"، لمطابقتها مع أرقام السرنجات بمستشفى بورسعيد العام لمعرفة إن كانت تلك المخلفات تتبع المستشفى أم لا.

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وأضاف تعليب، لـ"التحرير"، أن هناك صيدليات ومستشفيات خاصة ألقت مخلفاتها من قبل بهذه الصورة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد أنه في حالة ثبوت أن تلك المخلفات تابعة لمستشفى بورسعيد العام سيتم تحرير محضر بشرطة البيئة، وإحالة المسؤول للشؤن القانونية والنيابة الإدارية.

ولفت تعيلب إلى أن المديرية تتعامل في الحال مع أي من تلك البلاغات، التي تفيد بوجود مخلفات طبية بالشارع لما تمثله من خطورة على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن المديرية تملك 6 سيارات لنقل النفايات الخطرة وتمر على المستشفيات كل يوم وهناك إدارة خاصة، تسمى إدارة النفايات ودورها مراقبة ومتابعة نقلها من المستشفيات إلى المحرقة خارج بورسعيد.









