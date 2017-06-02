أبهر الجمهور بدوره في «كلبش».. معلومات لا تعرفها عن شقيق ياسمين عبد العزيز

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لفت الفنان وائل عبد العزيز نظر الجمهور من خلال دوره في مسلسل "كلبش" مع الفنان أمير كرارة، حيث يقوم بدور بلطجي يدعي "حمادة تايسون"، وعلى الرغم من انها المرة الأولى التي يتخلى فيها "عبد العزيز" عن دور الفتى الوسيم، إلا أنه حاز على إعجاب الجمهور.

وائل عبد العزيز قام بأدوار عديدة، لكن في نفس الوقت لا يعرف أغلب الجمهور الكثير عن حياته، وفي التقرير التالي ترصد "التحرير لايف" أبرز المعلومات عنه:

1- ولد في المعادي بالقاهرة عام 1979، ويبلغ من العمر 38 عامًا.

2- لم يكتفي بدارسه الإعلام في جامعة القاهرة، ولكنه درس علوم التسويق في الجامعة الأمريكية.

3- اتجه بعد ذلك للتمثيل عام 2013، وتدرب على يد مدرب تمثيل من هوليوود في النادي السويسري.

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4- انطلق عام 2010 من خلال الدراما التليفزيونية مشاركًا في الكثير من الأعمال، أبرزها "بره الدنيا، ونونة المأذونة، وركلام، وحكايات بنات، وجذور، وإبن حلال، وحق ميت، والأستاذ بلبل وحرمه".

5- جاءت بداياته عن طريق الإعلانات، ويقول عن تلك التجربة "خضت تجارب إعلانية كثيرة بعد خضوعي لتجارب الأداء، وأخذت كل دور عن تعب واستحقاق".

6- يعتبر مسلسل "حق ميت" نقطة تحول في حياته، حيث قام فيه بدور ضابط يدعي عصام، يعمل تحت قيادة الفنان أحمد عبد العزيز من خلال فريق عمل، للتحقيق مع الفنان حسن الرداد الذي يقوم بدور السفاح، واستخدم في أحداث المسلسل أساليب تعذيب جسدية مع السفاح لإثبات أية أدله تثبت إدانته.

7- بعد ظهوره على الساحة الفنية، لم يعرف الكثيرون أنه شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويقول عن تلك العلاقة خلال أحد حواراته الصحفية: "منذ دخولي عالم الفن أحببت أن أبدأ حياتي بعيدًا عنها لأثبت لنفسي والجمهور أني ممثل جيد، ولم أكن أفصح لأحد عن صلة القرابة بيننا إلى أن انتشر الخبر مؤخرًا".

8- يتمني وائل عبد العزيز العمل مع "الزعيم" عادل إمام، ويعتبر مسلسل "ليالي الحلمية"، منأهم الأعمال الدرامية التى تأثر بها.