ميلان يعلن رسميا عن ثاني صفقاته لهذا الصيف

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن فريق اي سي ميلان الإيطالي رسميا ضمه للإيفواري فرانك كيسي، لاعب أتلانتا، ليكون بذلك اللاعب الثاني الذي ينضم لكتيبة الروسونيري رسميا هذا الصيف، بعد الأرجنتيني موساكيو لاعب فياريال.

وأعلن ميلان عبر موقعه الرسمي ضمه لكيسي على سبيل الاعارة لمدة موسمين، مع إمكانية تفعيل خيار شراء اللاعب بعد إنتهاء مدة الإعارة.

شاهد أيضا

وكان الفريق الأحمر قد كشف في وقت سابق عن نيته العودة للمنافسة هذا الموسم عبر إبرام عدة صفقات قوية، منها كيسي وموساكيو، كما يهدف الفريق لخطف ألفارو موراتا لاعب ريال مدريد الإسباني في أقرب فرصة.