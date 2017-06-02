بوفون: تلقيت 3 عروض رسمية من «البريميرليج» ورفضتها من أجل يوفنتوس

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صرح جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي، أنه قد تلقى في السابق عدة عروض من عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، وأنه قد رفضها من أجل البقاء مع السيدة العجوز.

وقال بوفون في تصريحات نقلتها صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»: "رفضت 3 عروض رسمية من البريميرليج، كانت من مانشستر يونايتد، آرسنال ومانشستر سيتي".

وأضاف: "حسبما أعرف، قُدمت لي 3 عروض 2 منها كانت خلال فترتي مع بارما، وكنت أعلم أن السير أليكس وآرسين فينجر استفسروا عني حينها".

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وتابع: "وعندما تم شراء مانشستر سيتي من قبل الملاك الجدد، تواصلوا مع إدارة يوفينتوس لانتدابي أيضًا".

واختتم: "هناك أسباب وجيهة لعدم حدوث إحدى تلك الصفقات بالرغم من قوة البريميرليج، فأنا لطالما أردت البقاء من باب الولاء لنادي يوفينتوس، لطالما كنت ناجحًا هنا. لم أكن لأغير بانتقالي شيئًا".

ويقود الحارس المخضرم فريقه يوفنتوس غدًا السبت، لمواجهة نظيره ريال مدريد الإسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب «ملينيوم ستاديوم» في العاصمة الويلزية كارديف.