ساوثهامبتون يحدد سعر خيالي للتخلي عن «فان ديك»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشفت صحيفة «ميرور» البريطانية عن السعر الذي حدده نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، للتخلي عن مدافعه الهولندي فيرجيل فان ديك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت الصحيفة أن ساوثهامبتون لن يبيع فان ديك بمبلغ أقل من 70 مليون إسترليني، رغم إصابة المدافع في الركبة، وغيابه لمدة 4 أشهر خلال الموسم المنصرم.

شاهد أيضا

وحدد فريق القديسين السعر بعد رغبة العديد من الأندية الظفر بخدمات فان ديك، أبرزهم تشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول وأرسنال، إذ يرغب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني للبلوز، في دفع 60 مليون إسترليني مقابل ضم اللاعب، بينما قدّم الريدز 50 مليون إسترليني.

الجدير بالذكر أن اللاعب الهولندي قد انضم لصفوف القديسين مقابل 16 مليون يورو في 2015، قادمًا من سيلتيك الأسكتلندي، وشارك في 115 مباراة مع ساوثهامبتون، حيث سجل 15 هدفًا وصنع 7 أهداف.