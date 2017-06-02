أخبار عاجلة

8 الصبح - أحمد سليمان يكشف سبب تأخر الفرع الثاني لنادي الزمالك وقناة النادي -
8 الصبح - أحمد سليمان: مؤمن زكريا هو الخلاف الأكبر مع الإدارة ودي كانت بداية عودة الأهلي -
8 الصبح - " هل قرار ترشحك نوع من أنواع التحدي؟" أحمد سليمان يجيب ويصرح: اسم الزمالك أغلى من اي حد -
8 الصبح - أحمد سليمان: بالقوانين والأصول لن نسمح تعرض الزمالك لظلم أبدا ومصالح النادي كبيرة -
متصل: شغال في الميديا والبنات لبسها قصير.. والداعية: اشتغل حاجة حلال -
«الهلالي» لمنتقديه: «أنا مش مفتي.. أنا ناقل معلومة» -
وزير السياحة: مصر قادرة على تجاوز كافة الصعاب والتصدى للإرهاب -
«شاومينج» تتحدى وزير التعليم وتعلن تسريب امتحان اللغة العربية -
«باولو وناصف» يغادران برج العرب بعد استبعادهم -
إيناسيو يعلن عن تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

ساوثهامبتون يحدد سعر خيالي للتخلي عن «فان ديك»

Google+ Print
ساوثهامبتون يحدد سعر خيالي للتخلي عن «فان ديك» ساوثهامبتون يحدد سعر خيالي للتخلي عن «فان ديك»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشفت صحيفة «ميرور» البريطانية عن السعر الذي حدده نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، للتخلي عن مدافعه الهولندي فيرجيل فان ديك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت الصحيفة أن ساوثهامبتون لن يبيع فان ديك بمبلغ أقل من 70 مليون إسترليني، رغم إصابة المدافع في الركبة، وغيابه لمدة 4 أشهر خلال الموسم المنصرم.

شاهد أيضا

وحدد فريق القديسين السعر بعد رغبة العديد من الأندية الظفر بخدمات فان ديك، أبرزهم تشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول وأرسنال، إذ يرغب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني للبلوز، في دفع 60 مليون إسترليني مقابل ضم اللاعب، بينما قدّم الريدز 50 مليون إسترليني.

الجدير بالذكر أن اللاعب الهولندي قد انضم لصفوف القديسين مقابل 16 مليون يورو في 2015، قادمًا من سيلتيك الأسكتلندي، وشارك في 115 مباراة مع ساوثهامبتون، حيث سجل 15 هدفًا وصنع 7 أهداف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
متصل: شغال في الميديا والبنات لبسها قصير.. والداعية: اشتغل حاجة حلال

متصل: شغال في الميديا والبنات لبسها قصير.. والداعية: اشتغل حاجة حلال

«الهلالي» لمنتقديه: «أنا مش مفتي.. أنا ناقل معلومة»

«الهلالي» لمنتقديه: «أنا مش مفتي.. أنا ناقل معلومة»

وزير السياحة: مصر قادرة على تجاوز كافة الصعاب والتصدى للإرهاب

وزير السياحة: مصر قادرة على تجاوز كافة الصعاب والتصدى للإرهاب

«شاومينج» تتحدى وزير التعليم وتعلن تسريب امتحان اللغة العربية

«شاومينج» تتحدى وزير التعليم وتعلن تسريب امتحان اللغة العربية