بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد المؤسسات الخدمية بالخصوص
بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد المؤسسات الخدمية بالخصوص
06:07 م الجمعة 02 يونيو 2017
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القليوبية - أسامه علاء الدين:
تفقد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، مدينة الخصوص، للاستماع إلى مشكلات المواطنين، والعمل على حلها، بحضور أعضاء مجلس النواب عن دائرتي الخصوص والخانكة.
بدأ عشماوي الجولة بأداء صلاة الجمعة بمسجد الرحمة بالمدينة، يرافقه اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ثم تفقد مستشفي زهراء الرحمة الخيري.
وأمر "عشماوي" بتخصيص قطعة أرض بجانب المستشفى لإقامة وحدة للإسعاف لخدمة أهالي المدينة، وتفقد أيضًا مشروع الصرف الصحي بالمدينة، وأمر بسرعة الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع من 3 إلى 4 أسابيع لخدمة المواطنين.
كما تفقد "عشماوي" موقف سيارات الأجرة الجديد بالمدينة، وأعطى تعليماته للمسئولين، بسرعة الانتهاء من تجهيز الموقف ورصفه، وعمل مكان مخصص لمركبات "التوك توك"، وإنشاء مجموعة من المحلات للشباب حول الموقف، بالإضافة لتفقده جمعية عمر ابن الخطاب الخيرية، واختتم جولته التفقدية بزيارة كنيسة الشهيد ماري جرجس بالخصوص.
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