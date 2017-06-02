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"تعليم السويس": خضوع لجان الثانوية للتفتيش بالعصا الإلكترونية

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مصراوي Masrawy

"تعليم السويس": خضوع لجان الثانوية للتفتيش بالعصا الإلكترونية

06:03 م الجمعة 02 يونيو 2017

الاجتماع

السويس - حسام الدين أحمد:

عقد عبد الحافظ وحيد، مدير التربية والتعليم في السويس، اليوم الجمعة، اجتماعًا برؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، في قاعة التطوير التكنولوجي بديوان مديرية التربية والتعليم.

وترأست ماجدة محمود حسن، مشرف عام امتحان الثانوية العامة بالسويس، الاجتماع، لمراجعة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات التي تبدأ الأحد وتقدم لها 3770 طالبًا وطالبة بالمحافظة.

واستعرضت ماجدة محمود عددًا من الاعتبارات الواجب مراعاتها، أبرزها عدم السماح لأي فرد داخل لجان الامتحانات بحيازة الهاتف المحمول بداية من الطالب والملاحظ وصولًا لرئيس اللجنة.

كما أكدت مشرف عام الامتحانات ضرورة فتح اللجان أمام الطلاب في الساعة الثامنة والنصف صباحًا على أن تجري أعمال التفتيش باستخدام العصا الإلكترونية للتأكد من عدم حيازة الطلاب للهاتف المحمول على أن تبدأ الامتحانات في التاسعة صباحًا.

وحذر عبد الحافظ وحيد، الطلاب وقال إن عليهم عدم اختيار إجابتين في نماذج الاسئلة الاختيارية من المتعدد، في نظام "البوكليت"، وحال اختيار إجابتين سيجري إلغاء السؤال، وفي حالة رغبة الطالب في تصحيح إجابتة علية أن يكتب على الإجابة الخطأ كلمة لاغي حتى يتم الأخذ بالإجابة الجديدة.

ورفضت ماجدة محمود السماح لرؤساء اللجان بحيازة أي تليفون محمول، مؤكدة أن وسيلة الاتصال التي ستكون متاحة في لجان الثانوية العامة هذا العام لرؤساء اللجان هي التليفون الأرضي وذلك حتى يمكنهم التواصل مع قيادات الامتحانات في حالة وجود أي مشاكلات أو استفسارات في اللجنة.

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