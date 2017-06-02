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أهلي طرابلس يضيق الخناق على الزمالك بفوز على كابس يونايتد

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أهلي طرابلس يضيق الخناق على الزمالك بفوز على كابس يونايتد أهلي طرابلس يضيق الخناق على الزمالك بفوز على كابس يونايتد

التحرير

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استطاع فريق أهلي طرابلس الليبي، هزيمة نظيره كابس يونايتد الزيمبابوي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات، لدوري أبطال إفريقيا.

سجل الفريق الليبي مبكرا عن طريق سامح الدربالي في الدقيقة 17 عن طريق ركلة جزاء، ثم عزز سالم عيلو تقدم الضيوف بهدف ثان في الدقيقة 21، قبل أن يحرز مؤيد اللاقي الهدف الثالث في الدقيقة 26، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني استطاع الأهلي تسجيل هدف رابع في الدقيقة 81 عن طريق سامح الدربالي مرة أخرى، قبل أن يسجل أصحاب الأرض هدفين متتاليين في الدقائق 87 و90، لتنتهي المباراة بفوز أهلي طرابلس بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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وبهذه النتيجة يحتل الفريق الليبي المركز الثاني في ترتيب جدول المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وبفارق 3 أهداف عن المتصدر صاحب الـ4 نقاط أيضا، فيما يحتل اتحاد العاصمة الجزائري المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ثم كابس يونايتد في المركزالأخير برصيد 3 نقاط. 

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك مباراته اليوم الجمعة، أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الساعة العاشرة مساءً.

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التحرير

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