برلماني: الحكومة ليس لديها رؤية لزراعة الأرز

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طالب النائب البرلمانى عبد الباقى تركيا، عضو مجلس النواب، بضرورة معاجلة مياه الصرف الصحى بمحطات المعالجة الثلاثية للاستفادة منها فى رى الأرز، مشيراً إلى تقدمه بطلب إحاطة بشأن رفع غرامات الأرز على الفلاحين.

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وأضاف النائب، أن الحكومة ليس لديها أى رؤية أو استراتيجية حول زراعة الأرز، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحجج بأن زراعة الأرز تستهلك كميات من المياه كثيرة لكن زراعة الموز تتطلب مياه ضعف الأرز.

وطالب عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى، الحكومة بإيجاد حل لزراعة الفلاحين للأرز، مؤكدًا أن زراعة الأرز تواجه مشكلة نقص المياه، كما طالبهم برفع الأعباء عن الفلاحين، لافتا أن بعض الأراضى الزراعية لا تصلح ألا لزراعة الأرز.