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«التعليم» توضح اشتراطات وجود «موبايل» داخل لجنة الثانوية العامة

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«التعليم» توضح اشتراطات وجود «موبايل» داخل لجنة الثانوية العامة «التعليم» توضح اشتراطات وجود «موبايل» داخل لجنة الثانوية العامة

التحرير

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قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام الامتحان، بوزارة التربية والتعليم، إن حيازة الطالب للهاتف المحمول داخل اللجنة جريمة يعاقب عليها القانون .

وأوضح حجازى أن الطالب يخضع للعقاب ويحرم من الامتحان عام كامل حتى وإن كان الهاتف الموجود بحوزته مغلقًا، لافتًا إلى أن تلك التعليمات تنطبق على جميع العاملين ورئيس اللجنة، ولا يتم السماح بوجود خط هاتف محمول غير ذكى مع رئيس اللجنة إلا فى حالة عدم وجود خط أرضى، وذلك للتواصل من خلاله مع غرفة العمليات بالوزارة .

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وأكد حجازى أنه تمت الموافقة على القانون الخاص بتغليظ عقوبة الغش، الذى ناقشه مجلس النواب والمعروف باسم قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات، ومن المنتظر نشره فى الجريدة الرسمية تمهيدًا لصدور قرار وزاري خاص به .

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