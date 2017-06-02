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الراوي .. محاضرات دينية بدول الخليج وحاصلا على العالمية عام لعام 56

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الراوي .. محاضرات دينية بدول الخليج وحاصلا على العالمية عام لعام 56 الراوي .. محاضرات دينية بدول الخليج وحاصلا على العالمية عام لعام 56

التحرير

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كتب باهر القاضى 

توفى الدكتور محمد الراوى، عضو هيئة كبار العلماء، صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ 88 عام بعد صراع طويل مع المرض، دفع الفقيد إلى التخلف عن حضور اجتماعات هيئة كبار العلماء لعدة سنوات، وفي السطور التالية نرصد أبرز المحطات فى مسيرة الراوى أحد أبرز دعاة الأزهر الشريف .

ولد محمد محمد الراوي في قرية "ريفا" محافظة أسيوط بداية فبراير 1928م، حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة في القرية، حيث كانت المعاهد الأزهرية لا تقبل الطالب في السنة الأولى إلا بحفظ القرآن الكريم كله، ويبقى الطالب في المعهد تسع سنوات ودرس وتخرج في جامعة الأزهر الشريف وحصل على شهادة عالمية مع تخصص التدريس من كلية اللغة العربية –جامعة الأزهر عام 1956،

شغل عضوية "مجمع البحوث الإسلامية" و" هيئة كبار العلماء"  وعين رئيس قسم التفسير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

ابتعث من قبل الأزهر الشريف إلى نيجيريا لتدريس اللغة العربية وعلوم القرآن، - طلب لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وانتقل إليها بداية من العام 1970 الدراسي واستمر بها مدة تزيد على خمس وعشرين سنة .

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له العديد من المؤلفات أبرزها الدعوة الإسلامية دعوة عالمية،  كلمة الحق في القرآن الكريم – موردها ودلالتها، حديث القرآن عن القرآن، القرآن الكريم والحضارة المعاصرة، القرآن والإنسان (مطبوع) و الرسول في القرآن الكريم، و الرضا، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، المرأة في القرآن الكريم.

كما ألقى العديد من المحاضرات مدينة الرياض بالمملكة العربية :- بدأت أول محاضرة عامة فيها في قاعة كلية الشريعة جامعة الإمام؛ حيث كانت في شارع الوزير، وكان موضوع المحاضرة الإسلام في نيجيريا، ولم تنقطع محاضراته العامة في أندية المملكة ومؤسساتها العامة ومعاهدها العلمية، كما ألقى العديد من المحاضرات في معظم دول مجلس التعاون الخليجي.

وقدم الراوي العديد من البرامج فى إذاعة وتلفزيون المملكة العربية السعودية ومصر وقطر، والكويت وغيرها، كما سجل 392 حلقة تذاع يومياً قبل تلاوة القرآن في إذاعة القرآن بالقاهرة بصورة دائمة.

ونعى الأزهر الشريف ودار الإفتاء وفة الدكتور محمد الراوى، عضو هيئة كبار العلماء , والذى شيعت جنازته , ظهر اليوم "الجمعة " من رحاب الأزهر الشريف . 

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التحرير

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