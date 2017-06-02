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الأزهر ينعي الدكتور محمد الراوي عضو هيئة كبار العلماء

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الأزهر ينعي الدكتور محمد الراوي عضو هيئة كبار العلماء الأزهر ينعي الدكتور محمد الراوي عضو هيئة كبار العلماء

التحرير

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كتب باهر القاضى 

نعى الأزهر الشريف الشيخ الدكتور محمد محمد الراوي،عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

وقال الأزهر الشريف، فى بيان له، إن التاريخ سيظل يذكر فقيد الأزهر والأمة بعلمه وفكره الوسطي في بيان سماحة الإسلام، وجهوده الدعوية على كل المستويات، ومصنفاته ومحاضراته التي أفاد منها طلاب العلم.

كما تقدَّم الأزهر بخالص العزاء والمُواساة للعالم الإسلامي، ولأسرة الراحل، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

 

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