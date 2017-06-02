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بوتين: لا شيء ملموسا في اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

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مصراوي Masrawy

بوتين: لا شيء ملموسا في اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

05:36 م الجمعة 02 يونيو 2017

بوتين: لا شيء ملموسا في اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى سان بطرسبورغ

(أ ف ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن "لا شيء ملموسا" وإنما مجرد تكهنات في الاتهامات الموجهة إلى روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، داعيًا إلى "وقف الثرثرة المؤذية".

وقال بوتين خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي "لا شيء ملموسًا، ليس سوى تكهنات واستنتاجات قائمة على هذه التكهنات. هذا كل شيء، عندما يكون هناك شيء ملموس سنبحث الأمر".

وأضاف "كل هذه الثرثرة التي لا معنى لها والمؤذية يجب أن تتوقف" لأنها "ضارة بالعلاقات الدولية وبالاقتصاد والأمن العالميين".

وسئل عن وجود عناصر تثبت كما تقول الأجهزة الأمريكية تورط قراصنة معلوماتية يعملون لحساب موسكو، أجاب بوتين بنبرة محملة بالمزاح، "من الممكن انشاء عنوان جهاز كومبيوتر من اي مكان نريد! وثمة اختصاصيون يستخدمون عنوان جهاز كومبيوترك في المنزل، كما لو ان أولادك هم الذين يستخدمونه".

وأفاد تقرير نشرته وكالات استخبارات أمريكية ان روسيا سعت الى تحسين فرص انتخاب دونالد .

ورفض الكرملين كل الاتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نافيا بشكل خاص صلته بقراصنة المعلوماتية الذين يقفون وراء تسريب البريد الإلكتروني لحملة هيلاري كلينتون.

هذا المحتوى من

AFP

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