بوتين: لا شيء ملموسا في اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية
بوتين: لا شيء ملموسا في اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية
05:36 م الجمعة 02 يونيو 2017
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى سان بطرسبورغ
(أ ف ب)
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن "لا شيء ملموسا" وإنما مجرد تكهنات في الاتهامات الموجهة إلى روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، داعيًا إلى "وقف الثرثرة المؤذية".
وقال بوتين خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي "لا شيء ملموسًا، ليس سوى تكهنات واستنتاجات قائمة على هذه التكهنات. هذا كل شيء، عندما يكون هناك شيء ملموس سنبحث الأمر".
وأضاف "كل هذه الثرثرة التي لا معنى لها والمؤذية يجب أن تتوقف" لأنها "ضارة بالعلاقات الدولية وبالاقتصاد والأمن العالميين".
وسئل عن وجود عناصر تثبت كما تقول الأجهزة الأمريكية تورط قراصنة معلوماتية يعملون لحساب موسكو، أجاب بوتين بنبرة محملة بالمزاح، "من الممكن انشاء عنوان جهاز كومبيوتر من اي مكان نريد! وثمة اختصاصيون يستخدمون عنوان جهاز كومبيوترك في المنزل، كما لو ان أولادك هم الذين يستخدمونه".
وأفاد تقرير نشرته وكالات استخبارات أمريكية ان روسيا سعت الى تحسين فرص انتخاب دونالد ترامب.
ورفض الكرملين كل الاتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نافيا بشكل خاص صلته بقراصنة المعلوماتية الذين يقفون وراء تسريب البريد الإلكتروني لحملة هيلاري كلينتون.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بوتين يرفض الحكم على ترامب بسبب انسحابه من اتفاق المناخ
-
موسكو تعتزم التصديق على معاهدة باريس للمناخ قبل حلول 2020
-
بوتين يكشف عن تعرضه لعدة محاولات اغتيال
-
بوتين يستهجن "معاداة روسيا" في الغرب ويريد تعزيز العلاقات مع الهند
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
هروب سجين من سيارة ترحيلات في بورسعيدأخبار
-
سموحة: نرفض مقايضة أشيمبونج بثلاثي الزمالك.. وهذا هو الحلرياضة
-
بالصور.. لليوم الثاني.. استمرار أعمال هدم عقار الأزاريطة المائلأخبار
-
مباريات الجمعة.. تعرف على موعد الزمالك في إفريقيا.. والمعلق والقناةرياضة
-
ما هي خطة إزالة عمارة الأزريطة المائلة؟ - فيديوأخبار
-
بالصور.. جيران عقار الأزاريطة المائل: "شقى عمرنا خايفين ميرجعلناشأخبار