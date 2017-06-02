بوتين يرفض الحكم على ترامب بسبب انسحابه من اتفاق المناخ
بوتين يرفض الحكم على ترامب بسبب انسحابه من اتفاق المناخ
05:32 م الجمعة 02 يونيو 2017
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المنتدى الاقتصادي
(أ ف ب)
رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الحكم على الرئيس الأمريكي بسبب قراره الانسحاب من اتفاق باريس حول المناخ داعيا الى "عمل مشترك" مع دونالد ترامب للتوصل الى اتفاق.
وقال بوتين خلال المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ "لن أحكم على اوباما، عفوا ترامب بسبب القرار الذي اتخذه" موضحا انه كان ليفضل اعادة التفاوض على اتفاقات موقعة بدلا من الانسحاب منها.
وتابع الرئيس الروسي ان دونالد ترامب "لا يرفض العمل حول هذا الموضوع" مضيفا "يجب عدم التوتر وانما خلق الظروف التي تتيح العمل المشترك والا فسيكون من المتعذر التوصل الى اتفاق".
وفي معرض دفاعه عن الرئيس الأمريكي قال بوتين "هناك أيضا جانب آخر، يجب التفكير بما هو مناسب للقيام به مع هؤلاء الذين سيفقدون عملهم (في إطار مكافحة الاحترار المناخي)، ويجب ألا يصبحوا مستبعدين".
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