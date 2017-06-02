ملك المغرب يقاطع قمة افريقية يحضرها "نتانياهو"

(أ ف ب)

أعلنت وزارة الخارجية المغربية، أن ملك المغرب محمد السادس قرر التغيب عن قمة اقتصادية لقادة دول غرب افريقيا في ليبريا السبت والأحد إثر الجدل الدائر حول حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هذا الاجتماع.

وتسعى المغرب للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (الإكواس) بعد ان وافق الاتحاد الافريقي على إعادة عضوية المغرب بعد 33 عاما من خروجه.

وقالت وزارة الخارجية مساء الخميس في بيان إن الملك محمد السادس كان يعتزم حضور قمة "الإكواس" في مونروفيا السبت والأحد، حيث كان من المفترض أن تناقش الدول الأعضاء مسألة طلب المغرب الانضمام للتجمع "كعضو كامل" العضوية.

وأضافت الوزارة أن " بلدانا وازنة أعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قررت تقليص مستوى تمثيلها في هذه القمة إلى الحد الأدنى بسبب عدم موافقتها على الدعوة الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي".

وأوضحت الوزارة أن الملك "يأمل ألا يأتي حضوره الأول في قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في سياق من التوتر والجدل، ويحرص على تفادي كل خلط أو لبس".

ومن المنتظر أن يحضر نتانياهو القمة بدءا من الأحد على رأس وفد دبلوماسي واقتصادي كبير، حسب ما أعلن مكتبه.