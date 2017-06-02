افتتاح معرض للسلع الغذائية في الداخلة
افتتاح معرض للسلع الغذائية في الداخلة
05:29 م الجمعة 02 يونيو 2017
سلع غذائية
الوادي الجديد-محمد الباريسي:
افتتح سيد محمود، رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، منفذًا دائمًا لبيع السلع الغذائية يتبع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بمدينة موط بالسوق القديم.
وقال "محمود" إن المعرض يهدف لتوفير مختلف السلع الغذائية، بأسعار مخفضة عن نظيرتها بالأسواق، ومواجهة ارتفاع الأسعار، والحد من الغلاء بمختلف مراكز المحافظة.
وأكد رئيس المركز، أنه جري أيضا، ضخ 2 طن دواجن ولحوم وكميات كبيرة من السلع الغذائية، لطرحها على المواطنين.
وعلى جانب آخر، أشار رئيس مركز الداخلة، إلى افتتاح معرض للملابس الجاهزة والمفروشات الخاص بالجمعية الفئوية للتربية والتعليم بمركز الداخلة، في مقر اللجنة النقابية للمعلمين بمدينة موط.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
دراسة لتخصيص 3600 متر لإنشاء منطقة حرفية في الوادي الجديد
-
بالصور.. لليوم الثاني.. استمرار أعمال هدم عقار الأزاريطة المائل
-
بالصور.. تشييع شهيدي القوات المسلحة بالدقهلية في جنازة عسكرية
-
الجيش يدعم الوادي الجديد بخمسة منافذ للسلع الأساسية
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بنك القاهرة يرفع سعر الدولار 5 قروش في تعاملات نهاية الأسبوعأخبار
-
ما هي خطة إزالة عمارة الأزريطة المائلة؟ - فيديوأخبار
-
سموحة: نرفض مقايضة أشيمبونج بثلاثي الزمالك.. وهذا هو الحلرياضة
-
وفاة الشيخ محمد الراوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهرأخبار
-
الإبراشي عن عقار الأزاريطة المائل: "مصر تبهر العالم بالمعجزات" - فيديوأخبار
-
في اشتباك 3 عائلات.. اقتحام مسجد وإصابة مصلين وإشعال النيران في مركبأخبار