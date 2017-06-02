افتتاح معرض للسلع الغذائية في الداخلة

الوادي الجديد-محمد الباريسي:

افتتح سيد محمود، رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، منفذًا دائمًا لبيع السلع الغذائية يتبع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بمدينة موط بالسوق القديم.

وقال "محمود" إن المعرض يهدف لتوفير مختلف السلع الغذائية، بأسعار مخفضة عن نظيرتها بالأسواق، ومواجهة ارتفاع الأسعار، والحد من الغلاء بمختلف مراكز المحافظة.

وأكد رئيس المركز، أنه جري أيضا، ضخ 2 طن دواجن ولحوم وكميات كبيرة من السلع الغذائية، لطرحها على المواطنين.

وعلى جانب آخر، أشار رئيس مركز الداخلة، إلى افتتاح معرض للملابس الجاهزة والمفروشات الخاص بالجمعية الفئوية للتربية والتعليم بمركز الداخلة، في مقر اللجنة النقابية للمعلمين بمدينة موط.