إخلاء سبيل "حدث" لسرقته فيس بوك الفنانة "سيمون".. والمتهم: "ماكنتش أعرف"

كتب –صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الطفل بالجيزة، إخلاء سبيل حدث بكفالة مالية 1000 جنيه، متهم بسرقة "فيس بوك" للفنانة سيمون، وسبها وقذفها وتهديدها.

كشفت تحقيقات النيابة أن الفنانة سيمون فيليب، تقدمت ببلاغ في الدقي، بقيام مجهول بسرقة الحساب الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكذلك الاستيلاء على الميل الخاص.

وأضافت بأن المتهم " كمال. ا. ح" قام بنشر مشاركات تتضمن عبارات سب وقذف وخادشه للحياء العام والشرف، وإرسال رسائل إلى الحساب الخاص بها تتضمن عبارات تهديد، وكذلك عبارات خادشه للحياء مما أصابها بأضرار أدبية واجتماعية جسيمة.

وتابعت بأنها حاولت الدخول على حسابها إلا أنها اكتشفت تغيير الرقم السري الخاص بها، كما اكتشفت قيام المتهم بنشر سب وقذف وعبارات خادشه للحياء على الصفحة العامة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وبتتبعه تبين أنه يدعي " أحمد. ع. ا"، 17 سنة ويقيم بإمبابة، وبحوزته " لاب توب".

كما تبين أن هناك آثار ودلائل تفيد باستخدام ذلك الحاسب الآلي للاستيلاء على الحساب الخاص بالمجني عليها.

وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وأنه لم يكن على علم بشخصها "ما كنتش أعرف أنه حسابها"، ومن جانبها أمرت النيابة باخلاء سبيله بكفالة مالية