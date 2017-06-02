وكيل تعليم كفر الشيخ لرؤساء لجان الثانوية: "المحمول" ممنوع.. استخدموا "الأرضي"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

عقد صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، اجتماعًا مع رؤساء 59 لجنة ثانوية عامة، والمراقبين، ومديري الإدارات التعليمية، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، بداية من فتح الصناديق والأظرف الخاصة بتلك الامتحانات.

كما ناقش وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، التعليمات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، مع رؤساء اللجان، والمراقبين، على رأسها منع دخول "المحمول"، وتطبيق ذلك على رؤساء اللجان، وتفعيل التليفون الأرضي بالمدارس، لاستخدامه في حالة الشكاوى.

وشهد الاجتماع توزيع وكيل الوزارة، على رؤساء اللجان، نموذج كيفية فتح الصناديق، وتوزيع الكراسة الامتحانية، بنماذجها الأربعة "أ.ب.ج.د" وتتضمن كيفية تسليم كراسة الطالب الغائب، للملاحظ، ليسلمها للمراقب قبل نهاية الامتحان بنصف ساعة.

كما وجه مديري الإدارات، ورؤساء اللجان، للتأكد من توفر الأسلاك الضاغظة، وكل الأدوات المستخدمة، في غلق الصناديق، وتوفير "طفايات الحريق، والخراطيم"، وكل وسائل الحماية المدنية، وضرورة نظافة اللجان، مؤكدًا وجود استراحات نموذجية، تليق برؤساء اللجان، والمراقبين، والملاحظين.

جاء ذلك بحضور هناء شهاب وكيل مديرية التربية والتعليم، وأحمد فوده المدير العام للتعليم العام، وصلاح فهمي مدير إدارة الشئون المالية والإدارية، وغادة النحاس رئيس اللجنة الثلاثية وأعضاءها.