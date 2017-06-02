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4 أطعمة عليك تجنب تناولها في رمضان

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مصراوي Masrawy

4 أطعمة عليك تجنب تناولها في رمضان

03:53 م الجمعة 02 يونيو 2017

4 أطعمة عليك تجنب تناولها في رمضان

الأطعمة المقلية

كتبت-نرمين الجلاد:

كثيرا ما نشعر بالخمول والتعب بعد الإفطار في رمضان نتيجة تناول الطعام غير الصحي، لذلك ينصح خبراء التغذية في برنامج الأغذية العالمي بتجنب أو التقليل من الأطعمة التالية:

 

الأطعمة المقلية

يفضلها معظم الناس كالسمبوسة أو رقاقات الجبن أو ناجتز الدجاج ولكن يجب أدخالها الفرن عوضاً عن قليها للحصول على طبق لذيذ وصحي.

 

الأطعمة المالحة

من الأفضل تقليل كمية الملح الموجودة في الطعام لانها تزيد من الشعور بالعطش .

الأطعمة الحارة

التي تحتوي على كمية كبيرة من التوابل وتسبب العطش والتعب للجسم

حاول خفض كمية الأطعمة السكرية والمصنعة

تجنب الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة التي تحتوي على الكربوهيدرات المكررة مثل السكريات والدقيق الأبيض وكذلك الأطعمة الدسمة مثل حلويات رمضان، لأنها تحتوي على نسبة عالية من ومنخفضة القيمة الغذائية.

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