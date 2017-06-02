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حزب العمال الكردستاني يزعم اسقاطه طائرة هليكوبتر عسكرية تركية

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مصراوي Masrawy

حزب العمال الكردستاني يزعم اسقاطه طائرة هليكوبتر عسكرية تركية

05:03 م الجمعة 02 يونيو 2017

حزب العمال الكردستاني يزعم اسقاطه طائرة هليكوبتر عسكرية تركية

حزب العمال الكردستاني أرشيف

اسطنبول - (د ب أ):

زعم مسلحون أكراد اليوم الجمعة، أن قواتهم أسقطت مروحية عسكرية تركية هذا الأسبوع في جنوب شرقي البلاد، مما أسفر عن مقتل جميع الجنود الـ 13 الذين كانوا على متنها، ومن بينهم ضابط رفيع المستوى.

وجاءت مزاعم حزب العمال الكردستاني المسلح في بيان نشر على موقعه على الانترنت، قال فيه إن مروحية من نوع كوجار أصيبت أثناء محاولتها الفرار بعد تعرضها لإطلاق النار.

وقال الجيش التركي إن الحادث وقع أمس الأول الأربعاء بسبب اصطدام المروحية بخط كهرباء بعد دقائق من اقلاعها بعد ساعة تقريبا من حلول الليل.

ووقع الحادث في محافظة شرناق جنوب شرقي تركيا التي تقطنها غالبية من الأكراد، حيث يدور القتال بين المسلحين الأكراد وقوات الأمن التركية.

وأقيمت جنازات للضحايا الـ 13 في مناطق متفرقة من تركيا، حيث حضر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان احداها في اسطنبول.

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