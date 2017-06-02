حبس عامل خنق زوجته بـ"ايشارب" في السحور بالبدرشين

كتب –صابر المحلاوي:

أمرت نيابة البدرشين، برئاسة المستشار محمود حسن، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهم بخنق زوجته فجر اليوم الجمعة، عقب السحور بـ "إيشارب"، لمعاتبتها له على تعاطي الأقراص المخدرة بالبدرشين.

وأشارت التحريات إلى أن عامل دائم التشاجر مع زوجته بسبب تعاطيه الأقراص المخدرة وأنها دائما ما كانت تذهب إلى منزل أسرتها مصطحبة طفلتيها الصغيرتين اللتين تبلغان من العمر عامين والأخرى 3 أشهر بعد التشاجر مع زوجها، وأنها عادت من منزل أسرتها لمنزل زوجها منذ أسبوع فقط إلا أن الخلافات تجددت بينهما مرة أخرى بسبب إصراره على الإدمان وتعاطي الأقراص المخدرة.

وأضافت التحريات أن المتهم فجر اليوم الجمعة نشبت بينه وبين زوجته مشادة كلامية وأخبرته أنها ستعود لمنزل أسرتها فتشاجر معها وقام بلف إيشارب حول رقبتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة

ترك المتهم المجني عليها على السرير بجوار طفلتيها وخرج من المنزل ليخبر والدته أنه ذاهب إلى عمله فانتابها الشك في الأمر ودخلت إلى شقته لتفاجأ بزوجته جثة هامدة ومخنوقة فاستغاثت بزوجها وشقيقه اللذان لحقا بالمتهم وأمسكا به قبل الهرب وقاما بإبلاغ الشرطة؛ تم القبض علي المتهم وتولت النيابة التحقيقات.