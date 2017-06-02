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عدم قبول دعوى تتهم رئيس أكاديمية الإعلام بالبلاغ الكاذب

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مصراوي Masrawy

عدم قبول دعوى تتهم رئيس أكاديمية الإعلام بالبلاغ الكاذب

04:31 م الجمعة 02 يونيو 2017

عدم قبول دعوى تتهم رئيس أكاديمية الإعلام بالبلاغ الكاذب

كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح الدقي، بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية، المقامة من منى عراقي مذيعة قناة المحور، ضد الإعلامي أحمد دياب، رئيس الأكاديمية المصرية للإعلام والتنمية، في القضية رقم 5803 لسنة 2017، والذي اتهمته فيه بالبلاغ الكاذب.

وأكد ناصر عبد المجيد المحامي والمستشار القانوني للأكاديمية أن منى عراقي قد اتهمت موكله بالبلاغ الكاذب في المحضر رقم 1489 إداري الدقي، والذي اتهمها فيه الإعلامي أحمد دياب بالابتزاز، وطلب مبلغ 100 ألف جنيه، والتهديد بتلفيق تهم النصب بالتوظيف له دون سند أو إثبات على حد قولها في القضية.

وأشار "المحامي" إلى أن هناك أدلة كثيرة على صحة اتهامات موكله ضد منى عراقي تمثلت في رسائل واتس أب وشهادة الشهود وفيديوهات كاميرات مراقبة تم تقديمها جميعها للنيابة.

وأوضح المستشار القانوني للأكاديمية أن منى عراقي أكدت في دعواها أن اتهامات موكله لها ما هي الا كلام مرسل وهو ما يتنافى مع الحقيقة.

ودفع محامي "دياب" بأن رفعت الدعوى قبل الأوان خاصة وأن المحضر 1489 لم تنته فيه التحقيقات بعد وأشار إلى أنه لا يجوز قانونا استئناف حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية.

وأكد عبد المجيد أنه سيقوم برفع قضية قذف وتشهير من موكله الإعلامي أحمد دياب ضد منى عراقي بسبب قيامها بالتشهير بموكله عبر برنامجها على قناة المحور وعبر الصفحة الرسمية لبرنامج انتباه على الفيس بوك.

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