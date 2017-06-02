بالصور.. النيابة تعاين عقار الأزاريطة المائل.. وتستمع لأقوال السكان

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدرى:

عاين فريق من نيابة باب شرقي بالإسكندرية، برئاسة المستشار وليد الشوربجي، رئيس نيابة، اليوم الجمعة، موقع عقار الأزاريطة المائل والذى يجرى هدمه حاليا.

وطالب رئيس النيابة سكان العقار المائل بالتوجه إلى مقر النيابة للاستماع لأقوالهم بشأن العقار.

في سياق متصل، نفى مصدر أمني، القبض على مالكة العقار للتحقيق معها، لتعريضها حياة عشرات المواطنين للخطر.

كان الدكتور محمد سلطان، محافظ الاسكندرية، قد حوّل ملف العقار بالكامل إلى النيابة التي استدعت صاحب العقار والمهندسين المسئولين والعاملين للتحقيق معهم.

وكان عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الأزاريطة قد انهار، فجر أمس، ما أدى إلى حدوث ميل شديد بالعقار الملاصق له المكون من 13 طابقًا، دون حدوث إصابات.