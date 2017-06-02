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استمرار تراجع شعبية الاشتراكيين الديمقراطيين في ألمانيا في استطلاعات الرأي

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مصراوي Masrawy

استمرار تراجع شعبية الاشتراكيين الديمقراطيين في ألمانيا في استطلاعات الرأي

04:14 م الجمعة 02 يونيو 2017

استمرار تراجع شعبية الاشتراكيين الديمقراطيين في ألمانيا في استطلاعات الرأي

رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني مارتن شول

برلين - (د ب أ):

واصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، تراجعه في استطلاعات الرأي هذا الأسبوع.

وحصل الحزب في الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه اليوم الجمعة، على نسبة تأييد بلغت 25% من الذين شملهم الاستطلاع، بتراجع قدره 2% عن استطلاع الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، ارتفعت شعبية التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، بنسبة 1% لتصل إلى 39% في الاستطلاع الذي أجراه معهد "فالن" لقياس مؤشرات الرأي.

وكان استطلاع آخر لمعهد "جي إم إس" لقايس مؤشرات الرأي أشار إلى حصول الاشتراكيين الديمقراطيين على نسبة 23%، ليقترب الحزب بذلك إلى نسبه المتدنية قبل اختيار مارتن شولتس للمنافسة على منصب المستشارية في كانون ثان/يناير الماضي.

وكانت شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي تجاوزت 30% في نيسان/أبريل الماضي.

ولم تتغير نسبة حزب "اليسار" في استطلاع "فالن"، حيث حصل هذا الأسبوع على نسبة 9%، وكذلك حزب الخضر (7%) والحزب الديمقراطي الحر 8%.

وارتفعت شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بنسبة 1% ليصل إلى 8%.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، فإنه من الممكن تشكيل ائتلاف الحاكم بين الاشتراكيين والتحالف المسيحي، أو بين التحالف المسيحي والخضر والحزب الديمقراطي الحر، بينما لا توجد فرصة لائتلاف بين الاشتراكيين والخضر والحزب الديمقراطي الحر أو بين التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر.

وفي سياق متصل، أيد 59% من الألمان الذين شملهم الاستطلاع تولي ميركل فترة مستشارية رابعة، بينما بلغت نسبة تأييد الألمان لتولي شولتس هذا المنصب 31%.

شارك في الاستطلاع الذي أجري بتكليف من القناة الثانية في التلفيزيون الألماني (زد دي إف) 1301 ألماني خلال الفترة من 30 أيار/مايو حتى أول يونيو الجاري.

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