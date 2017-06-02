خبير أرصاد يحذر من ارتفاع درجات الحرارة غدًا " لا تتعرضوا لأشعة الشمس"
خبير أرصاد يحذر من ارتفاع درجات الحرارة غدًا " لا تتعرضوا لأشعة الشمس"
04:27 م الجمعة 02 يونيو 2017
درجات الحرارة
كتبت - مادي غيث:
قال وحيد سعودي خبير الأرصاد، والمتحدث السابق باسم العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدًا السبت سيشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، جراء موجة حارة، تستمر إلى نهاية الأسبوع المقبل.
وأضاف سعودي في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، اليوم الجمعة، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة ستتجاوز أكثر من 40 درجة مئوية، وقياسًا على باقي المحافظات، مشيرًا إلى أن ذلك سيصاحبه ارتفاع في نسبة الرطوبة، بما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة .
وأرجع سعودي، هذا الارتفاع إلى بداية تمركز وتأثير منخفض الهند الموسمي على منطقة الشرق الأوسط، برياح ما بين الشرقية والشمالية الشرقية، مرجحًا نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، ولكن بشكل متوسط وغير مؤثر على مستوى الرؤية.
ونصح خبير الأرصاد المواطنين :"بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، وعدم الجلوس في المناطق المغلقة نظرًا لارتفاع نسبة الرطوبة، كما يُفضل التعجيل بوقت الفطور بالنسبة الصائمين وتأخير وقت السحور، وشرب السوائل بقدر الإمكان وخاصة المياه، والابتعاد عن المواد السكرية الصناعية".
وأشار سعودي إلى أن هذا الطقس طبيعي جدًا، خلال هذا الوقت من العام خاصة ونحن على أبواب فصل الصيف.
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