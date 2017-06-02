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مفتي الجمهورية ينعي الشيخ الراوي

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مصراوي Masrawy

مفتي الجمهورية ينعي الشيخ الراوي

04:15 م الجمعة 02 يونيو 2017

مفتي الجمهورية ينعي الشيخ الراوي

الدكتور شوقي علام

كتب - محمود مصطفى:

​نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الدكتور محمد الراوي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الذي وافته المنية اليوم الجمعة عن عمر يناهز 89 عاما.

ودعا المفتي في بيان له اليوم الجمعة، الله تعالى أن يجعل ما قدمه فقيد الأمة الإسلامية من خدمات في مجال الدعوة الإسلامية ونشر المفاهيم الدينية الصحيحة وبيان سماحة الإسلام، في ميزان حسناته وأن يسكنه فسيح جناته .

يذكر أن الدكتور الراوي، درس وتخرج في جامعة الأزهر الشريف وولد في قرية "ريفا" محافظة أسيوط أول فبراير 1928، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة في القرية.

وللراوي عدة مؤلفات من بينها: "الدعوة الإسلامية دعوة عالمية" ، "كلمة الحق في القرآن الكريم – موردها ودلالتها" ، "حديث القرآن عن القرآن" ، "القرآن الكريم والحضارة المعاصرة"، "القرآن والإنسان" ، "الرسول في القرآن الكريم" ، "الرضا" ، "منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله" ، "كان خلقه القرآن" ، و "المرأة في القرآن الكريم".

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