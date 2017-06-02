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مصدر: خاطفو طالب مطروح راقبوا تحركه قبل العشاء وطلبوا 5 مليون جنيه لتحريره

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مصراوي Masrawy

مصدر: خاطفو طالب مطروح راقبوا تحركه قبل العشاء وطلبوا 5 مليون جنيه لتحريره

04:10 م الجمعة 02 يونيو 2017

مصدر: خاطفو طالب مطروح راقبوا تحركه قبل العشاء وطلبوا 5 مليون جنيه لتحريره

خاطفو-طالب-مطروح

كتب – فتحي عمر:

كشفت مصادر أمنية موثوقة بوزارة الداخلية، تفاصيل جديدة في واقعة اختطاف نجل رجل أعمال، وصاحب شركات مقاولات عامة بمطروح، وأوضحت ان سمسار وعامل وراء ارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع طالب تم تجنيده لمراقبة المجني عليه، أثناء ذهابه لأداء صلاة العشاء.

ونجحت الأجهزة الأمنية وضباط الأمن العام بمطروح من كشف غموض بلاغ مالك ورئيس مجلس إدارة شركة مقاولات عقارية مقيم بمنطقة الحمام، بمحافظة مطروح، بتوجيه نجله (طالب) سن 12 لشراء احتياجات منزلية وأداء صلاة العشاء وعقب ذلك تلقيه اتصال من مجهول من هاتف نجله بأنه تم اختطافه وطلب دفع مبلغ خمسة مليون جنية كفدية نظير إطلاق سراحه.

شكلت مديرية أمن مطروح فريق بحث ضم مفتشي القطاع وضباط من إدارة البحث الجنائي بأمن مطروح لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه وقد أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من (أحمد أ هـ) 20 سنة، سمسار، و(عمرو م أ) 18 سنة طالب، و(محمود ع ن) 22 سنة، عامل، وأُلقي القبض على المتهمين.

وأمام فريق الأمن اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وقال مصدر أمني لمصراوي إنه تم اختطاف المجني عليه عقب قيام الطالب بمراقبته، بناء على تكليف من السمسار الذي تولى التخطيط للجريمة، وتم اقتياد الطالب المختطف داخل سيارة ملاكي، واحتجازه بشاليه في منطقة بورتو الجولف بمنطقة العلمين، داهمته قوات الأمن ونجحت في إعادته إلى ذويه دون إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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