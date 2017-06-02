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مصدر بالتموين يوضح أسباب إقالة رئيس قطاع التجارة الداخلية

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مصراوي Masrawy

مصدر بالتموين يوضح أسباب إقالة رئيس قطاع التجارة الداخلية

03:55 م الجمعة 02 يونيو 2017

مصدر بالتموين يوضح أسباب إقالة رئيس قطاع التجارة الداخلية

وزارة

كتبت- عايدة رضوان:

كشف مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل إقالة الدكتور سيد حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية، من منصبه أمس الخميس.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن "حجاج مثَل أمام لجنة القيادات بالوزارة، والمنوط بها التجديد لرؤوساء القطاعات، نظرًا لأن فترة رئاسته للقطاع ستنتهي غدًا السبت الموافق 3 يونيو الجاري"، مضيفًا أن اللجنة أوصت بعدم التجديد له، وبناءً على ذلك اعتمد الدكتور علي المصيلحي، قرار اللجنة.

وأوضح المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن "لجنة القيادات المُشكلة بالوزارة مُطعمة بعناصر من خارج الوزارة، مثل وزارة التخطيط ووزارات أخرى".

لكن سيد حجاج أشار إلى أن "قرار الإقالة جاء لكشفه عن أوجه فساد كثيرة داخل قطاعات الوزارة، والتي تمثلت في إهدار المال العام، والإضرار بصحة المواطنين".

وقال حجاج لمصراوي اليوم: "الأحراز اللي كان بيتم ضبطها كانت بتتفك وتتباع للمواطنين، والمساهمين كانوا بيشتروا برائتهم، وتعرضت للهجوم من قِبل بعض قيادات الوزارة، والمستشار القانوني للوزير هددني".

وعقب المصدر على حديث "حجاج" قائلًا: "في حالة تعرض رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق للتهديد يجب عليه أن يدافع عن نفسه، ويتقدم ببلاغ كي يتم اتباع الإجراءات القانونية"، مشيرًا إلى أن بعض العاملين بقطاع التجارة الداخلية تقدموا منذ فترة بشكوى ضد سيد حجاج، قائلين إنه يعترض خط سير الحملات الرقابية، متهمين إياه بأنه يعمل لصالح جهة أخرى، وتم إحالة الأمر للتحقيق، على حد قوله.

يُذكر أن الدكتور سيد حجاج، كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية، حين صدر قرار بتعيينه رئيسًا للقطاع في عهد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين الأسبق، خلفًا للدكتور أحمد عباس.

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