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"المجمع المقدس" يوثق الأحداث الإرهابية على الكنائس في عمل تاريخي

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مصراوي Masrawy

"المجمع المقدس" يوثق الأحداث الإرهابية على الكنائس في عمل تاريخي

03:45 م الجمعة 02 يونيو 2017

المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

كتب - حاتم أبو النور وهاجر حسني:

ثمن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية "الموقف النبيل الذي قدمته أسر الشهداء والمصابين في الأحداث الإرهابية التي طالت الكنائس وأبناءها خلال الفترة الماضية، وكذلك الشهداء ممن طالتهم يد الإرهاب في سيناء".

ونوه المجمع في بيانه، اليوم الجمعة، بمناسبة انعقاده، إلى أن لجنة إدارة الأزمات بالمجمع المقدس نفذت بدورها المنوط بها في متابعة المصابين ونقل الجثامين في كل الحوادث، وكذلك متابعة تسديد احتياجات أسر مسيحيي العريش، وبذلت في هذا الإطار جهدًا كبيرًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، بحسب البيان.

وقرر المجمع إنشاء قسم خاص بالأسقفية العامة للخدمات الاجتماعية يختص برعاية أسر الشهداء والمعترفين بإشراف مباشر من البابا تواضروس الثاني والأنبا يوليوس الأسقف العام.

وأعرب المجمع المقدس للكنيسة، عن تقديره جهود مؤسسات الدولة واهتمام المسئولين على جميع الأصعدة كافة فأننا نشكر كل الجهات والمؤسسات والأفراد داخل وخارجها التي ساعدت وساندت أبناء الكنيسة في هذه الظروف الصعبة.

وقرر المجمع المقدس عمل توثيق تاريخي شامل لهذه الأحداث لتخليد ذكرى الشهداء والمصابين.

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