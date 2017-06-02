مكرم لـ"التحرير":لن أتنازل عن بلاغي ضد "عيسى".. ونبحث أزمة 3 مواقع «محجوبة» الأحد

التحرير

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قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ونقيب الصحفيين الأسبق، إنه لن يتنازل عن بلاغه للنائب العام ضد الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى بسبب ما زعمه حول نشر جريدة المقال 6 مقالات فى عدد واحد فقط تثير الفتنة بين المسلمين والاقباط، قائلاً "لم أتنازل لأنني لم أشكو ابراهيم عيسى كصحفي ولكن كناشر، واطالب الجميع بقراءة المقالات".

ورداً على تساؤل "التحرير" حول تغير موقفه من الدفاع عنه فى مقال الأهرام المنشور تحت عنوان "مخاطر إبراهيم عيسى" بعد أزمة "القاهرة والناس" ثم الهجوم عليه بعد حادث "المنيا"، قال مكرم"القضية مش شعارات ثابتة للنهاية، ودافعت عن عيسى لأننى رأيت أن هذا موقفي وقتها، ولكن حينما يتعلق الأمر بمستقبل أمة تحارب الإرهاب فيجب أن أرفض ما فعله".

واستطرد مكرم، "لم أذكر فى بلاغي للنائب العام أن عيسى هدًد استقرار الوطن، ولكن كل ما قلته أن من يقرأ هذه المقالات سيشعر بمدى خطورتها".

وتساءل نقيب الصحفيين الأسبق،"هل مقالات ابراهيم عيسى تحمل نوعاً من الصدق؟، وهل الدولة متخاذلة ولا تستطيع أن تدافع عن الأقباط؟، وهل هناك مؤامرة بين الدولة والأزهر من أجل خلافات الإخوان المسلمين؟".

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وتابع،"أنا مش بختلف مع إبراهيم على رأيه فى المعارضة أو أن السيسي ظالم أم ليس ظالماً، ولكن بختلف معه حول موقف واحد فقط، هل تستطيع الأمة أن تكسب معركة الإرهاب فى ظل ما هو مكتوب حالياً".

وفى سياق مختلف قال مكرم، إن المجلس تلقى ٦ شكاوى من المواقع المصرية التي تم حجبها، منهم ٣ شكاوى تخص مواقع يملكها أشخاص تم التحفظ على أموالهم من خلال لجنة تحفظ الأموال باعتبارها ضمن أموال جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، موضحاً أن الثلاث شكاوى، تتعلق بـ«البورصة وديلي نيوز ايجيبت والمصريون»، معلقا: "هذا أمر قضاء ولا حيلة للمجلس في هذا الأمر، ولسنا أصحاب اتهام ولم نتحفظ على أموالهم".

وفيما يخص مواقع «مصر العربية ومدى مصر والقاهرة» قال مكرم لـ"التحرير"، إن المجلس سيعقد اجتماعاً الأحد المقبل لدراسة الوضع القانوني، قائلا "اللي عنده حق هنجيبهوله، واحنا طلبنا معلومات من كافة الجهات بشأن تلك المواقع وخاطبنا الجميع لحل تلك المشكلة".