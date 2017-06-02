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نائب بـ«الإدارة المحلية بالبرلمان»: العقار المائل سببه فساد المحليات

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نائب بـ«الإدارة المحلية بالبرلمان»: العقار المائل سببه فساد المحليات نائب بـ«الإدارة المحلية بالبرلمان»: العقار المائل سببه فساد المحليات

التحرير

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اعتبر النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن العقار المائل في منطقة الأزاريطة، بمحافظة الإسكندرية، يرجع إلي فساد الوحدات المحلية علي مستوي الجمهورية، قائلاً: «لدينا رصيد من الإهمال الشديد وعدم الضمير، داخل المجالس المحلية، ولايوجد محاسبة».

وأكد الحسيني، لـ«التحرير»، أن اللجنة ستصدر قانون الإدارة المحلية قريبًا، ليكون مهمته معالجة هذا العوار، والحد من فساد الوحدات المحلية، مطالبًا محافظ الإسكندرية بإزالة القعار المائل دون التسبب في خسائر.

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وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وزير التنمية المحلية، ومحافظ الإسكندرية، بمحاسبة المسئولين عن ذلك، مشيراً إلي أن نواب الإسكندرية سيتقدمون بطلبات إحاطة يوم الاثنين القادم؛ لمنع ذلك الاستهتار بأرواح المواطنين، بسبب بناء عشوائي دون تراخيص ومحاسبة المسئول.

 

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التحرير

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