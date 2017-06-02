أصل «صلاة التراويح» وفضلُها وكيف سَنها الرسول على أصحابه

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صلاة التراويح أحد الشعائر الإسلامية الهامة للمسلمين خلال شهر رمضان الكريم، لكنها منذ سنها الرسول عليه الصلاة والسلام وحتى وصلت إلينا اليوم، كانت لصلات التروايح تاريخ ترصده التحرير في السطور التالية وما هو حكمها الشرعي، وكيف كان يصليها النبي عليه السلام وعدد الركعات .

أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهرِ وقال الدكتور أحمد عرفة، يقول أنه من الخصائص العظيمة التي اختص بها شهر رمضان صلاة التراويح، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه التراويح، وثبت ذلك فيما أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم قام ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم، فلمَّا أصبح قال: «قد رأيت ما صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تُفرَض عليكم».

وقال الإمام الزهري: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر".

وأوضح الدكتور أحمد عرفة، أن المسلمون أجمعوا على سنية قيام ليالي رمضان، وذكر الإمام النووي –رحمه الله- أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح، يعني أنه يحصل المقصود من القيام بصلاة التراويح.

فضائل صلاة التراويح

وأكد أستاذ الفقه، أن لصلاة التراويح فضائل كثيرة منها مغفرة الذنوب، وذلك لما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه"، وقوله:(من قام رمضان إيماناً): أي تصديقاً بأنه حق معتقداً فضيلته، واحتساباً يريد به الله وحده لا رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص غفر له ما تقدم من ذنبه.

وأشار إلى أنه قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله ، وصليت الصلوات الخمس، وأديت الزكاة، وصمت رمضان، وقمته، فممن أنا؟، قال: " من الصديقين والشهداء"(أخرجه ابن حبان بسند صحيح).

عدد ركعاتها

وتابع : ( السُّنَّة في صلاة التراويح أن يقتصر على إحدى عشرة ركعة، يسلِّم من كل ركعتين؛ وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها سُئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلّم في رمضان؟ فقالت: «ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة».

وقد بيّن صلوات الله وسلامه عليه ثواب القراءة في صلاة التراويح وأن الأجر متفاوت، وذلك فيما أخرجه أبو داود في سننه أن صلى الله عليه وسلم:"من قام بعشر آيات لم يُكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين" (رواه أبو داود) والمقنطرون هم الذين لهم قنطار من الأجر.

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الأفضل صلاة الجماعة

ووفقا لمنظور الشرع الحنيف، فإنه يجوز صلاة القيام في رمضان جماعةً، وتشرع مفردةً، وفعلها جماعةً أفضل من فعلها منفرداً، فقد صلاها النبي صلى الله عليه بأصحابه جماعةً عدة ليالٍ .

وقد ثبت في الصحيحين "البخاري ومسلم" أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ليالٍ، ولما كانت الثالثة أو الرابعة لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : ( لم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم )

فثبتت الجماعة في التراويح بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المانع من الاستمرار في صلاتها جماعة، وهو خوف أن تُفرض .

التراويح جماعة فى عهد عمر بن الخطاب

وقد صلاها الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جماعات وأفراداً حتى جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد.

عن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال ( خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة فى رمضان إلى المسجد،فإذا الناس أوزاع متفرقون ،يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر : أني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ).

أما عن تسمية صلاة التراويح بهذا الإسم أوضح الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق، أنه يعود إلى أن المسلمين كانوا يصلون صلاة التراويح فى مكة وذلك من خلال أخذ قسط من الراحة بعد كل أربعة ركعات، فسارت السنة على إقامة صلاة التراويح بالاستراحة كل أربعة ركعات ومن ذلك جاء تسميتها بصلاة التراويح.