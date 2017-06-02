حاتم باشات: «كراتين ودورات رمضان» ليست الدور الأساسي للنائب..ولكنها واجب

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قال النائب حاتم باشات، عضو مجلس النواب عن دائرة الزيتون والأميرية، إنه يعمل في صمت دون نشر أي انجاز له أو أي نشاط لأن منهجه تقديم الخدمة وتوصيلها لأهلها دون أنتظار شكر أو ثناء من أحد وفق ما تعلمه في القوات المسلحة، إلا أنه حينما يصل الأمر لحد الطعن في تاريخه أو إتهامه بالفشل فلابد من وقفه لتصحيح مفاهيم مغلوطة لدي البعض.

وتابع في بيان لأهالي دائرته اليوم: «فؤجئت في الآونة الأخيرة بهجوم غير مبرر من البعض، في محاولة منهم للوقيعه بيني وبين زميلي في الدائرة النائب محمد عبدالغني، والذي أكن له كل الأحترام والتقدير فلم يحدث بيننا خلافاً أبداً، وكل منا يعمل من أجل مصلحة أهالي الزيتون والأميرية، لا من أجل مصالح شخصية».

ولفت إلي أن البعض يحاولون الأصطياد في الماء العكر بتربصهم بأي خدمة تُقدم، مؤكداً أنه يعترف بأن تقديمه للخدمات ليس منة علي أحد ولكنه واجب تجاه الأهلي، إلا أن التشكيك في كل ما يُقدم يعد محاولة للهدم ومحاولة لزرع اليأس-بحسب قوله.



وأشار إلي أن الخدمات الفردية وتوزيع الكراتين الرمضانية، وفرش المساجد، وإقامة الدورات الرياضية، ومتابعة النظافة، أو حل المشكلات والوقوف مع المظلوم، ليس الدور الأساسي للنائب، ولكنها واجبه تجاه الأهالي.

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وفيما يتعلق بالدور التشريعي، قال إن له دوراً كبيراً في عودة المياه لمجاريها بين مصر وأشقائها الأفارقة من خلال تواجده بلجنة الشئون الأفريقية، والبرلمان الأفريقي، وعدد من المنظمات الدولية، والدليل زيارة رئيس البرلمان الأفريقي لمصر وعقد دورة انعقاد للبرلمان الأفريقي في شرم الشيخ.

وتابع: «مازال أمامنا الكثير في إنجاز كافة الملفات، ويدي ممدودة للجميع ومكتبي مفتوح من أجل أن نحل سويا مشكلات الزيتون والأميرية»، وأكمل: «ربما يكون هناك تقصير مني لظروف خارجة عن الإرادة تتمثل في الدور التشريعي وجلسات البرلمان الأفريقي، أو لظروف شخصية فالكمال لله وحده».

وأوضح أن هناك محاولات تبذلها من سماهم بـ«طيور الظلام» هذه الأيام؛ لتعطيل المسيرة من أجل أن يكون لهم دوراً في المجالس المحلية، أو أن يلعبون نفس الدور لصالح منافس، أو حاقد، أو حاسد، قائلاً: «علينا جميعاً أن نتجنبهم فورقة التوت التي تسترهم سوف تسقط قريبا وتظهر مساوئهم للجميع».